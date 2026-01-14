O Porriño invitará al Papa León XIV a conocer sus raíces gallegas y valora dedicarle un espacio público

Archivo - 28 October 2025, Italy, Rome: Pope Leo XIV speaks during a Meeting for Peace, promoted by the Community of Sant'Egidio, outside the Colosseum in Rome. Photo: Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

VIGO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de O Porriño ha iniciado los trámites institucionales para invitar al Papa León XIV a que asista a la localidad pontevedresa el año que viene, con motivo del Xacobeo 2027, para conocer sus raíces gallegas, valorando además la opción de dedicarle un espacio público con su nombre.

Tal como ha indicado el gobierno local en un comunicado, la idea es trasladar formalmente al Vaticano la invitación, "en el marco de las relaciones históricas y culturales recientemente documentadas entre el Pontífice y el municipio".

Esta iniciativa, explican, se basa en una investigación histórica elaborada por el canónigo de la catedral de Tui, Avelino Bouzón, que confirmó que un antepasado directo del Papa vivió en el siglo XVII en la parroquia de Torneiros.

"Hablamos de un hecho histórico de enorme relevancia para nuestro ayuntamiento, que conecta O Porriño con una figura central de la historia contemporánea a través de nuestras raíces. Es una oportunidad única para poner en valor nuestra historia y el papel de las parroquias porriñesas a lo largo de los siglos", ha apuntado el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Por ello, considera que León XIV puede ser reconocido como hijo ilustre de origen porriñés, estudiando dedicarle una plaza o una calle con su nombre.

"No se trata de un gesto simbólico sin más, sino de un reconocimiento institucional basado en el rigor histórico y en el orgullo por nuestra identidad", ha sentenciado Lorenzo.