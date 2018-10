El portavoz en la Cámara cree que la mayoría de delegados del PPdeG votará lo mismo

Publicado 16/07/2018 14:11:01 CET

Pide esperar a ver lo que ocurre esta semana y a conocer los equipos si hay dos candidatos, porque puede dar "pistas" sobre los apoyos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha manifestado su intuición de que la mayoría de los compromisarios gallegos en el Congreso que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy este fin de semana votará en la misma línea, si es que llegan las dos candidaturas hasta el fin de semana, y ha insinuando que ya se está decantando por una visión compartida.

A menos de una semana de conocer quien presidirá el PP nacional, el portavoz parlamentario de los populares gallegos tampoco ha descartado que antes del sábado o domingo se haga algún pronunciamiento sobre los apoyos: "Iremos viendo", ha dicho.

En esta segunda vuelta electoral, el exvicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, visitó la capital gallega para reunirse con los compromisarios en el hotel Palacio del Carmen, el mismo lugar donde el pasado 18 de junio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que no concurriría en el proceso interno.

Por su parte, este lunes, la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, se reúne con los delegados en Pontevedra y visita Santiago de Compostela. Feijóo, como ya hizo en la primera vuelta electoral, ha estado con Casado y también acompañará a la exvicepresidenta en la ciudad del Lérez.

Ambos candidatos coincidieron el pasado viernes en la capital gallega durante la capilla ardiente del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, que falleció a los 100 años. Santamaría acudió con los exministros Íñigo Méndez de Vigo y Fátima Báñez, mientras que Casado llegó acompañado del secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado.

Los dos reivindicaron el legado de Albor, de quien Santamaría guarda los recortes con sus reflexiones en prensa, mientras que el exsecretario de Comunicación se fijó en su "galleguismo constitucional que tan bien encarna" el PP de Feijóo.

PRIMERA VUELTA EN GALICIA

Los compromisarios gallegos son los terceros más numerosos de todo el Estado, con 279 delegados elegidos en las urnas --después de Andalucía y Comunidad valenciana--. A este dato hay que sumar 48 miembros natos en el Congreso, que se corresponden con los presidentes provinciales --Diego Calvo (A Coruña), Elena Candia (Lugo), Manuel Baltar (Ourense) y Alfonso Rueda (Pontevedra)--, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, los alcaldes de las capitales de provincia --en este caso Ourense, Jesús Vázquez--, y todos los integrantes del comité ejecutivo nacional, así como senadores y diputados del Congreso y eurodiputados.

En la votación directa de la militancia en urna, Galicia se decantó a favor de María Dolores de Cospedal, que este lunes se unió a Pablo Casado en un acto de campaña, en tres de las cuatro provincias y en la media autonómica. Solo en Ourense, donde preside el partido Manuel Baltar --que no acudió al acto de compromisarios de Santiago con Casado--, venció Soraya Sáez de Santamaría.

Pero Puy cree que no se puede "extrapolar" el voto directo en urna al de los compromisarios, ya que al respecto de los delegados concurren otros factores. "Tiene que ver con preferencias individuales y no tienen que estar relacionadas", ha dicho Puy, quien en su intervención más adelante dijo que únicamente él era un "humilde" compromisarios y que trasladaba su intuición en virtud de lo que hablaba con sus compañeros de partido.

Y es en este sentido en el que aseguró que "en general, el partido en Galicia, la inmensa mayoría de los compromisarios, tiene una idea parecida de lo que quiere para el PP en el futuro, sobre como debe de ser su futuro en toda España".

El portavoz parlamentario del PPdeG, que no pudo acudir a la reunión con Casado porque el pleno del Parlamento de Galicia se prolongó hasta cerca de las 21,00 horas y se tuvo que quedar en el hemiciclo, ha agregado a la reflexión que "en la medida en que todo esto se vaya decantando de forma natural, lo más probable es que todos (los delegados) vayan en una línea semejante".

PROGRAMAS

Así, el portavoz en la Cámara ha insistido en que, en todo caso, será a la "vista de los programas" que presentan los dos candidatos y que, en este sentido, "lo más probable"" es que el PP de Galicia y sus compromisarios "adoptarán un apostura común". Aunque, este lunes, aún es "pronto" para definir hacia donde se inclina el voto, añadió.

Sobre esa visión conjunta, apenas dio unas pinceladas: cuestiones de organización del partido, funcionamiento del partido, organización territorial. "No es descubrir el Mediterráneo", ha apostillado el dirigente popular, quien ha insistido en que será lo "más probable" que ocurra, un posicionamiento mayoritario igual.

Puy tampoco cree que "prejuzgue nada" el hecho de que Manuel Baltar no estuviese el pasado miércoles en el acto de Casado y si esta cuestión puede ligarse a la diferencia en la votación de la primera vuelta. "No lo creo en absoluto, no creo que haya discrepancias ni de como debe de ser el partido en lo fundamental ni de las cuestiones que deben prevalecer en el PP para los próximos años", ha indicado.

"IREMOS VIENDO"

En este escenario, ha apuntado que hay que esperar a qué "situación se llega el viernes o el sábado". "Iremos viendo", ha indicado sobre un posicionamiento público a favor de algún candidato, sobre lo que ha agregado que hay que también esperar a saber si hay algún pacto previo o no.

"Y si finalmente hay dos candidaturas, propondrán equipo; y por ahí podrá haber pistas de por donde puede ir el voto", ha sentenciado Pedro Puy, quien ha insistido en que se trata de su "impresión" y que él no puede hablar por ningún presidente provincial ni por el mandatario autonómico.