El portavoz municipal del BNG en A Coruña no repetirá como candidato a la Alcaldía: "Es el momento de cerrar un ciclo"

A CORUÑA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera, ha anunciado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que no será el candidato nacionalista a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. "Es el momento de cerrar un ciclo", ha aseverado.

Lo ha hecho tras trasladar al Consejo Local su decisión. En este sentido, ha argumentado que el BNG es una organización democrática y que "la elección de la candidatura corresponde al conjunto de las personas afiliadas a la organización".

"Hay decisiones que son individuales y que corresponden a cada persona", ha aseverado para insistir en que 2027 es el año de "cerrar un ciclo". Todo ello en relación a una decisión "largamente meditada".

"La tomé hace ya tiempo, pero creo que este es el momento oportuno para hacerlo pública", ha añadido para precisar que influyen razones personales.

"Mi vida no se agota en la política y hay aspectos de mi vida personal y familiar a los que le quiero prestar más tiempo y dedicación", ha señalado. Por otra parte, ha recordado que en 2027 tendrá cerca de 66 años y que no se ve "con suficientes fuerzas para estar en la Corporación otros cuatro años más".

"A Coruña necesita personas con fuerzas, ganas e ilusión, capaces de darle un nuevo impulso a nuestra ciudad", ha destacado para insistir en que en la política hay que saber "cerrar etapas". Toma esta decisión, ha resaltado, porque cree que "en la política, como en la vida, hay que saber cerrar etapas"

Convencido de que la ciudad necesita al BNG, ha indicado que su objetivo es seguir ejerciendo como concejal hasta fin de mandato". Con todo, ha añadido que pone a disposición su cargo como portavoz del grupo municipal en caso de que el partido considere necesario el relevo, ha añadido el que también fue senador y diputado en el Congreso.

"Espero haber desarrollado las responsabilidades que me encomendaron con honestidad y teniendo siempre presente que ante todo somos representantes de la ciudadanía y a ella nos debemos". "En estos tiempos de populismos y degradación de la política es bueno recordarlo", ha subrayado en otra parte de su intervención.