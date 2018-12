Povisa plantea "reajustes" de salarios y un convenio diferente para los nuevos contratados

Publicado 21/12/2018 14:44:39 CET

El hospital privado recibirá más dinero del Sergas fuera del concierto para reducir las listas de espera del Chuvi

La dirección del hospital privado Povisa de Vigo ha planteado "reajustes de salarios" a los trabajadores al argumentar que ya "cobran más" que el personal de otros centros privados y que esa situación "no se puede mantener", según ha informado el comité de empresa de Povisa.

Tras mantener una reunión con la dirección del centro, el comité de empresa ha explicado que Povisa les ha planteado la intención de elaborar "un convenio nuevo" para los profesionales que se incorporen a partir de ahora a este hospital.

La portavoz del comité de Povisa, María Xesús Neira, de la CIG, ha sostenido que "los trabajadores están fuera del acuerdo con el Sergas", pues su situación no solo no va a mejorar sino que "empeorará". "Ellos van a tener su concierto que no va a ser tan malo y nosotros vamos a estar más precarizados", ha aseverado.

Según ha trasladado el comité, el director general de Povisa ha enfatizado que será necesario realizar "ajustes" y que actualmente los trabajadores "tienen muchos días libres por convenio". Respecto a este "nuevo convenio" para los nuevos empleados, la representante de CIG ha explicado que el sindicato se opondrá y no lo defenderá.

"Esto solo va a suponer recortes perjudiciales para todos nosotros", ha manifestado Neira, quien ha destacado que mientras la empresa "tendrá sus beneficios".

Por su parte, Ruth Vallejo, de la coalición CGT-SGPS, ha apuntado que "la única manera" de que Povisa "gane más" es a través de "recortes de derechos y de condiciones laborales". De este modo, ha sostenido que la empresa les ha "prometido" que no habrá despidos pero que no se lo creen porque les ha dado "razones" en estos últimos años, recordando la situación de celadores y personal de limpieza despedido.

LISTAS DE ESPERA

Respecto al acuerdo entre Povisa y el Sergas que ha librado al hospital privado de entrar en concurso de acreedores, el comité ha explicado que el programa de reducción de listas de espera (PERLE) que en noviembre y diciembre permitió a Povisa ingresar "500.000 euros cada mes" de dinero público para reducir su propia lista de espera, pasará a ser algo "permanente".

Por lo tanto, Povisa se "incorpora" a la lista de centros privados --principalmente Vithas Fátima en Vigo y Domínguez en Pontevedra-- para disminuir la lista de espera del Chuvi. "Se trata de un trabajo extra que se paga por fuera del concierto y no sabemos la cantidad que se abonará", ha destacado Xurxo Cabral, de CC.OO.

De este modo, según fuentes sanitarias del Chuvi consultadas por Europa Press, el hospital privado incrementa la cantidad de dinero público que recibe a cambio de realizar operaciones de la lista de espera de la EOXI de Vigo y seguirá gestionando su propia lista de espera.

El comité ha informado de que en la reunión de este viernes les han explicado que el acuerdo entre Sergas y Povisa "será ratificado" en el Parlamento gallego el próximo día 27 y les han pedido "prudencia" hasta esa fecha.

Desde Sanidade no se han confirmado las cantidades de dinero público ingresadas a Povisa este mes de diciembre en concepto de la medicación de alto impacto ni la cantidad que el Sergas ha reconocido como deuda pendiente con el centro privado por estos mismos tratamientos.