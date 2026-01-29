El PP acusa a Tomé de "subirse hasta el máximo" el sueldo como alcalde de Monforte tras dejar de cobrar de la Diputación

Archivo - El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, a su llegada a la comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte, a 10 de diciembre de 2025, en Monforte de Lemos, Lugo, Galicia (España). El acto tiene lugar después de que ay - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Grupo Municipal del PP de Monforte han acusado al alcalde, José tomé, de "subirse hasta el máximo" el salario como regidor tras dejar de cobrar de la Diputación de Lugo después de dimitir como presidente tras la denuncia presentada en el canal interno del PSOE contra él por supuesto acoso sexual.

En un comunicado remitido a los medios, el PP sostiene que Tomé fue "incapaz de justificar con argumentos sólidos y objetivos su decisión de subirse el sueldo hasta el máximo permitido" en el Ayuntamiento, "optando en su lugar por la descalificación personal a la portavoz del Grupo Popular, Katy Varela.

En concreto, en el pleno del pasado lunes, mientras que los populares acusaron al alcalde de ponerse un sueldo de más de 85.000 euros, Tomé aseguró que la cuantía que percibirá es de "62.525 euros", por lo que su nómina será de "3.044 euros", un total de "800 menos de los que cobraba el alcalde del PP en 1996".

La portavoz popular sostiene que "resulta especialmente grave que el alcalde evite explicar por qué considera justificado que el Ayuntamiento de Monforte soporte en la actualidad dos sueldos equiparables a los de un alcalde", en referencia a que ya existe una dedicación exclusiva con un coste de casi 58.000 euros anuales, correspondiente a la teniente de alcalde. Por ello, ha censurado que ahora se decida aprobar una tercera con el máximo permitido, la de Tomé.

"No fue capaz de dar explicación alguna ni de una justificación clara del beneficio para los vecinos", ha criticado portavoz popular, que ha considerado que "no hubo ni una razón política o de gestión" para avalar este incremento del gasto.

Tomé ha escogido una estrategia basada en el menosprecio, en las ofensas personales y en la comparación interesada con etapas pasadas y con otros municipios del entorno, eludiendo así el debate de fondo al carecer de razón alguna para defender y argumentar su postura", ha señalado.

Además, después de que Tomé asegurase que la situación que vive se debe a una "mezcla de fuego amigo con la colaboración del Partido Popular" y señalase tanto al diputado provincial y edil de Paradela Iván Castro y a la presidenta del PP en la provincia, Elena Candia, la portavoz del PP en Monforte ha sostenido que "no es ético ni elegante" que el alcalde mencione a personas que no están presentes para defenderse.

"Es la primera vez en la historia de Monforte que un alcalde es apartado de su partido y de sus cargos por una denuncia de un supuesto delito de acoso sexual", ha dicho para incidir en que, en un contexto tan delicado, resulta "inapropiado" que el PSOE apoye la aprobación de la dedicación exclusiva del regidor.