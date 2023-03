El PP admite que Candia entregó documentación anónima, pero alega que las autoridades decidieron "investigar" a Besteiro

"Quienes inician una investigación a Besteiro fueron un fiscal y un juez, nunca Elena Candia", sostienen los populares

LUGO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Lugo ha emitido un comunicado este viernes en el que admite que la presidenta provincial y candidata a la Alcaldía para las elecciones del próximo 28 de mayo, Elena Candia, entregó en 2013 documentación recibida "de forma anónima" en el grupo provincial que "podría ser constitutiva de delito". Pero alega que fueron "un fiscal y un juez" quienes decidieron emprender una investigación contra el socialista José Ramón Gómez Besteiro.

Los populares lucenses se han pronunciado tras difundir el PSOE varios documentos que prueban no solo que Candia entregó documentación recibida de forma anónima, sino que hizo una declaración testifical ante el fiscal. El presidente gallego y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, había pedido a los socialistas "no hacer política" en la pasada jornada con un asunto que --defendió-- "saben de sobra que no es cierto".

Este viernes, los populares defiende que Candia, en el año 2013, "cumplió con la obligación implícita a cualquier cargo público, tal y como se recoge en el artículo 262 de la ley de enjuiciamiento criminal, de poner en conocimiento de las autoridades" que "llegó de forma anónima al Grupo Provincial una documentación que podría ser constitutiva de delito".

"Resulta sorprendente que haya alguien desde el PSOE que sugiera que se oculta una información que la ley obliga a facilitar. Las informaciones que aportan hoy desde el PSOE no son ninguna novedad y dieron lugar a unos hechos que ya se relataron en numerosas ocasiones y que serían motivo de la misma actuación en caso de repetirse", indica el PP lucense.

Los populares recalcan, asimismo, que "ni Elena Candia ni el PP denunciaron ni se personaron en ninguna de las múltiples causas que dieron lugar a varias imputaciones del señor Besteiro. "Quienes inician una investigación a Besteiro fueron un fiscal y un juez, nunca Elena Candia", apostillan.

NO ENTRARÁ "EN PROVOCACIONES"

El PP advierte que no entrará "en las provocaciones" que atribuye al PSOE para "desviar la atención de la noticia que hoy sí es importante para Lugo: el visto bueno de la Xunta para la demolición de las torres de O Garañón, un asunto que fue uno de los principales expedientes por los que Besteiro fue investigado".

El PP recuerda que estos edificios de nueve plantas "son la herencia que dejó José Ramón Gómez Besteiro para Lugo, ya que fue él quien firmó su autorización".

"Por mucho que el PSOE intente confundir y desacreditar a la candidata del PP a la Alcaldía de Lugo lo que no podrán borrar los socialistas es el hecho de que el nuevo delegado del Gobierno pasará a la historia de Lugo por ser el concejal de urbanismo de O Garañón. Por las graves consecuencias de esta mala gestión pagaremos todos los lucenses una indemnización millonaria, además de los costes de su derribo", inciden los populares.

Finalmente, apuntan, sobre el hecho de que pongan en el foco a Candia por los anónimos, que "la ciudadanía está harta de los ataques gratuitos y exclusivamente políticos del PSOE que carecen de todo fundamento".