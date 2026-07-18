El PP arranca en Santiago su camino hacia a las municipales: "Ganar, ganar, ganar y volver a ganar"

Acto del PP en Santiago para presentar a sus candidatos a alcaldes. - ARXINA/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elegido Santiago de Compostela, ciudad en la que finaliza la Ruta Jacobea, para simbolizar el inicio de un camino con el que aspiran a lograr la victoria en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, de cara a las que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, se ha marcado como reto "mejorar" los resultados de los comicios de 2023.

"Ganar, ganar, ganar y volver a ganar", ha exclamado --parafraseando al que fuera seleccionador español Luis Aragonés-- el jefe de filas de los populares al finalizar su discurso en la capital gallega, donde el PP ha reunido este sábado a sus candidatos para las capitales de provincia de todo el Estado.

Feijóo ha recordado que a su llegada a la Presidencia del PP gobernaban en ocho de esta ciudades, nueve con Badajoz. "Hoy gobernamos en 30", ha reivindicado. Sin embargo, ha pedido no conformarse. "No estamos aquí para vivir del resultado anterior: estamos aquí para mejorarlo. No salimos a conservar, salimos a superarnos", ha advertido.

Así, ha asegurado que el PP no renuncia a ningún voto ni a ninguna victoria y ha hecho una mención especial al candidato del PP a la Alcaldía de Santiago, ciudad anfitriona y "punto de partida". "Borja Verea es un ejemplo de lo que debe ser esta campaña, un ejemplo de lo que debe ser un político", ha manifestado para destacar su formación y poner en valor que dejase "un puesto clave" en el Gobierno gallego para "saltar al ruedo e intentar ser alcalde de Santiago".

Todo ello en un discurso en el que ha exigido "decencia, servicio y ambición" a los suyos, a los que ha apelado a convertir los ayuntamientos y las comunidades en "fortines" contra el "saqueo socialista" en un contexto en el que considera que las urnas supondrán la "sentencia" de un Sanchismo que "ya ha sido condenado en todas sus formas de corrupción".

ESPAÑA Y LA SELECCIÓN

La final del Mundial de Fútbol que este domingo disputará España contra Argentina también ha estado presente en el acto, en el que Feijóo ha expresado su deseo de que "España se parezca más a su Selección" y ha criticado que haya partidos con "poder de decisión" en el Gobierno que quieren que este domingo pierda la Selección. "Vamos a ganarles, en el fútbol y en todo", ha manifestado.

El expresidente de la Xunta y líder del PP ha clausurado un acto en el que también ha tomado la palabra el actual titular del Gobierno gallego y líder del PP, Alfonso Rueda, quien ha pedido a los candidatos de las urbes "conseguir" lo que "le falta" al PPdeG y gobernar en las cinco ciudades en las que no lo hace. Además, ha prometido el trabajo de todo el PP gallego para que Feijóo llegue a la Moncloa: "No te vamos a fallar, Alberto", señaló.

Antes del presidente gallego también ha tomado la palabra el alcalde de Madrid y candidato a la reelección, al que el propio Rueda se ha referido como "madrigallego de pro".

El regidor madrileño ha asegurado que el partido se va a "dejar la piel" en los 10 meses que restan hasta lo comicios y ha instado a los candidatos del PP a las capitales de provincia de toda España a ser el "antídoto" frente a un Gobierno central "nocivo". Todo ello antes de parafrasear también a Luis Aragonés con su "ganar, ganar, ganar y volver a ganar".

"DEJARSE LA PIEL"

El acto ha arrancado a las 11,00 horas con la intervención del candidato del PP a la Alcaldía de Santiago, Borja Verea, que ha dado la bienvenida a todos sus compañeros de partido. El santiagués ha asegurado que se va a "dejar la piel" para abrir una "nueva etapa" en la ciudad, que, en sus palabras, "está preparada" para ello.

Tras él, han ido pasando por el escenario todos los aspirantes del partido a las capitales de la provincia, quienes se han marcado como reto bien llegar a las alcaldías o bien revalidar el cargo. Solo han faltado Santander y Oviedo, que no han podido acudir a la cita.

Los populares han simbolizado con este acto el inicio del camino que recorrerá el PP para vencer los próximos comicios municipales, un símbolo al que por ejemplo se ha referido la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco.

"El camino termina aquí, en Santiago; pero el nuestro comienza aquí, compañeros. Presidente, el camino del cambio que España necesita", ha dicho la regidora, que ha finalizado su discurso con una referencia a la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al asegurar: "no todas las Begoñas somos iguales".

Y es que ha habido múltiples referencias a la situación política nacional y también mensajes de apoyo a Feijóo para llegar a la Moncloa como el proferido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. "Necesito al presidente Rueda para que siga apoyando los proyectos de Ferrol. Al presidente Feijóo como presidente del Gobierno de España. A un gran equipo para poner a Ferrol en lo más alto", ha manifestado.

Después de Rey Varela, la regidora de Guadalajara, Ana Guarinos, ha apelado a seguir manteniendo el impulso y la transformación en su ciudad, pero también a "transformar España y a devolverse algo que necesitan los españoles": "La dignidad y la decencia democrática" frente a un Gobierno que "no ha venido a servir a España, sino a servirse de los españoles". "A esto hay que ponerle fin con el presidente Núñez Feijóo, pasando primero por Castilla-La Mancha con el presidente Núñez", ha subrayado.

Además, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado que en su localidad se inició "hace tres años" el camino del "desalojo del Sánchismo", en referencia a la salida de la Alcaldía del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

"No presentamos solo candidatos, presentamos una forma de gobernar, un proyecto de país. Desde cada ayuntamiento vamos a construir el próximo gobierno de España", ha trasladado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un video en el que se podían ver imágenes de distintas ciudades españolas.