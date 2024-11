El PP asegura que los presupuestos de la Diputación de Lugo carecen de "ilusión" e incluyen "indicadores preocupantes"

LUGO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha considerado que los presupuestos presentados por PSOE y BNG para la Diputación de Lugo para el próximo año carecen de "ilusión" e incluyen "indicadores preocupantes para el futuro de los lucenses".

Así lo ha trasladado el portavoz popular Antonio Ameijide en un comunicado, en el que denuncia que el presidente de la institución, José Tomé, solo contempla aumentar 250.000 euros el Plan Deputación, un incremento que, según ha indicado, "solo beneficiaría a los cinco ayuntamientos más grandes de la provincia, justo los que más medios económicos y de personal tienen".

El Grupo Provincial Popular ha recordado que su propuesta era incrementar de forma contundente el Plan Deputación en 10 millones, llegando a los 32 millones. "La subida que realizan PSOE y BNG en el plan más justo que hay en la Diputación para cooperar con los ayuntamientos es 40 veces menor a la que pedíamos desde el PP", apunta.

Ameijide ve "falta de preocupación" por el mantenimiento de la red viaria provincial ya que "pese a que es cierto que asignan más fondos, no es menos cierto que es totalmente insuficiente dado el nefasto estado de conservación de las carreteras de la Diputación", lo que supone "un riesgo" para la seguridad vial. "No pedimos que se construyan más kilómetros de carreteras en la provincia, sino que los que hay se cuiden para no hacer peligrosa la circulación", ha apuntado.

Los populares advierten que se están encendiendo "luces rojas" en la provincia ya que la previsión del PSOE y BNG es ingresar 400.000 euros menos por el IAE (impuesto de actividades económicas) que es lo que pagan aquellas empresas de la provincia que facturan más de un millón de euros al año.

"Mientras los lucenses tenemos que pagar más en impuestos, las empresas lucenses están ganando mucho menos, lo que evidencia la nula promoción industrial y económica de la Diputación de Lugo, que no apoya al tejido empresarial", ha dicho para sostener también que Tomé "renuncia a la captación de fondos europeos".

También censura la "falta de ambición industrial" del gobierno provincial ya que mantiene congelada en 300.000 euros la previsión de ingresos por la venta de parcelas en los polígonos industriales comprometidos en la provincia, lo que evidencia "una total ausencia del proyecto para apoyar el asentamiento industrial y para la captación de empresas".

"PSOE y BNG no quieren invertir en la provincia", ha asegurado el grupo provincial del PP, que sostiene que mantiene el dinero "congelado" en cuentas bancarias toda vez que prevé ingresar 1,3 millones. "Dejan el dinero en entidades bancarias, mientras no se invierte ni en el mantenimiento de carreteras, ni en la apertura de residencias ni en el fomento del turismo ni en el avance industrial ni en el mantenimiento de propiedades", ha señalado.