El PP de Barbadás afirma que "sigue en la oposición" tras las acusaciones de acoso contra el alcalde

Reunión del PP de Barbadás (Ourense), a 21 de diciembre de 2025.

OURENSE, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Barbadás ha afirmado que "sigue en la oposición" y que, desde ella, defenderá los "intereses generales" de los vecinos del municipio y se muestra "abierto al diálogo" con otras formaciones. Asimismo, ha manifestado apoyo a las víctimas de acoso y ha pedido defender el principio de presunción de inocencia: "Debe proteger a cualquier ciudadano, incluso al alcalde denunciado".

Así lo ha manifestado en un comunicado emitido tras una reunión mantenida este domingo convocada por su presidente, José Manuel Freire Couto, y a la que asistiron el presidente provincial, y la secretaria general, Sandra Quintas, entre otros.

El fin era evaluar la situación política actual en el Ayuntamiento a raíz de una denuncia por supuesto acoso laboral contra el actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, y que guarda relación con el supuesto caso de acoso en el que estaba implicado un exedil socialista.

De este modo, el PP ha trasladado su "apoyo total y absoluto" a las víctimas de acoso laboral o de otro tipo. A renglón seguido, ha manifestado su defensa de la presunción de inocencia, que extienden al caso del alcalde, mientras no exista resolución judicial".

Por último, tras mostrarse días atrás "dipuesto a dar gobernabilidad", ahora se ha reafirmado en que "sigue en la oposición": "El PP de Barbadás se encuentra en estos momentos donde ha estado siempre y donde le situaron los ciudadanos en las últimas elecciones municipales: en la oposición, sin haberse movido de esa posición en ningún momento".