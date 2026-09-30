PP y BNG descartan participar en una moción de censura en Barbadás (Ourense) contra Valcárcel

OURENSE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y el BNG han coincidido en la mañana de este miércoles al descartar la posibilidad de participar en una moción de censura para apartar de la Alcaldía de Barbadás al exsocialista Xosé Carlos Valcárcel.

En esta localidad, el alcalde y otro concejal exsocialista gobernaban con el apoyo de Democracia Ourensana, formación que esta semana retiró su respaldo por desacuerdos en la Diputación provincial. Un contexto ante el que el Partido Socialista avanzó su intención de establecer contactos para llevar a cabo una moción de censura en esta localidad y recuperar una alcaldía que perdieron con la expulsión del actual regidor no adscrito.

Y es que Valcárcel fue apartado del PSOE tras ser denunciado por una edil de su formación por supuesto acoso laboral en represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de otro concejal, que ya no pertenece a la corporación.

Así las cosas, los socialistas, que actualmente cuentan con cinco concejales --habían logrado siete en las elecciones, pero uno de los concejales se quedó con Valcárcel como no adscrito--, necesitan un total de 9 firmas. El PP logró seis ediles; el BNG, dos; y Democracia Ourensana, uno.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, ha cargado este miércoles contra el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, al que ha acusado de utilizar el Ayuntamiento de Barbadás como "moneda de cambio para conseguir sus intereses" y ha comprometido la labor del PP para garantizar el funcionamiento del municipio tras la salida del teniente de alcalde, pero descartando participar en una hipotética moción de censura.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, Luis Menor ha asegurado que el caso de Barbadás es "un ejemplo del funcionamiento en política que el PP, como partido de gobierno, no podemos admitir ni compartir".

Así, ha acusado a Pérez Jácome de usar este municipio "como moneda de cambio de un interés partidista" y "personal", algo que "determina que ese partido", en referencia a Democracia Ourensana, "no es un partido, es un instrumento para lograr los objetivos que busca Jácome, no los ciudadanos".

Para menor, la situación en Barbadás es "absolutamente irracional". Después de que "el gobierno del Partido Socialista implosionara por cuestiones que a día de hoy no están aclaradas", se "fragmentara" y "expulsaran al alcalde", el que dio "el paso claro de apoyar ese gobierno en minoría fue Democracia Ourensana", ha argumentado Menor, que ha asegurado que el edil de DO, Daniel Rey, "ha sido el que maneja todas las cosas importantes" hasta ahora.

"De repente, su jefe de filas le dice que tiene que salir del gobierno porque no está haciendo el alcalde lo que tiene que hacer en la diputación, que es hacer seguidismo de él y votar como él le mande", ha criticado.

Esta actitud, dice Luis Menor, demuestra que "no le importa Barbadás" y deja al municipio "en absoluta inestabilidad". "Esto no se puede tolerar", ha añadido, confiando en que los electores tengan "buena memoria" el próximo mes de mayo.

DESCARTA PARTICIPAR EN UNA MOCIÓN

Sobre el papel del PP en este municipio, Menor ha asegurado que estará "en la oposición, pero en una oposición constructiva". "No vamos a participar en ninguna maniobra de desestabilización, vamos a intentar que los vecinos sigan teniendo obras y servicios hasta las elecciones", ha dicho el presidente provincial, que no se ha cerrado incuso a "prestar algún concejal" si es necesario para sacar cuestiones como el pago a proveedores en xunta de goberno.

Sin embargo, Menor ha descartado participar en una hipotética moción de censura, instando a "los que crearon el problema" a que "intenten solucionarlo". "No tenemos ningún interés en entrar en el gobierno", ha zanjado.

Sobre posibles contactos con el actual regidor, Xosé Carlos Valcárcel, para que lidere la candidatura popular en las próximas municipales, Luis Menor ha asegurado que no existe ningún "acuerdo explícito", aunque "tampoco hay un veto". Menor ha avanzado que "no va a haber sorpresas" y que el PP anunciará su candidato "en pocos días".

POSTURA DEL BNG

Por su parte, también este miércoles, la candidata del BNG a la Alcaldía, Mónica Valencia, ha asegurado que "el momento de presentar una moción de censura fue en diciembre de 2025" como ellos propusieron cuando el grupo de gobierno se fracturó por los casos de acoso en el PSOE.

"Ahora toca esperar a que sea la ciudadanía, dentro de ocho meses, la que decida cómo debe configurarse un nuevo plenario del Ayuntamiento y determine quién debe liderar el cambio político", ha trasladado.

El BNG ha criticado "un nuevo episodio de división y disputas partidistas" que, según ha dicho, "vuelve a agravar la crisis institucional que padece el Ayuntamiento".

La candidata del BNG ha asegurado que los vecinos bien merecen un gobierno local que esté a la altura y trabaje por sus necesidades, como la construcción del nuevo instituto. Además, ha criticado la "incapacidad manifiesta del señor Valcárcel para liderar y lo poco que le importa Barbadás a Democracia Ourensana y al señor Daniel Rey, que abandona el Gobierno local en cuanto se lo ordenan desde Ourense".