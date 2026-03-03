El PP confirma su veto al candidato a adjunto a la Valedora del BNG, que mantendrá la propuesta de Fernando de Abel

Fernando de Abel Vilela en una rueda de prensa. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha confirmado este martes, tras la Xunta de Portavoces de la Cámara autonómica, que los populares no van a apoyar la propuesta del BNG para que el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela sea designado para adjunto a la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño.

Pazos ha ratificado que trasladó al BNG su postura este mismo martes, fecha en la que finalizaba el plazo para registrar un nombre para ocupar este puesto, después de que Fernández Galiño fuese reelegida recientemente con el aval de los nacionalistas, segunda fuerza en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, tras los populares, que tienen mayoría absoluta.

Existía, en consecuencia, un pacto previo --habitual en la tradición parlamentaria gallega-- entre populares y nacionalistas, de forma que los diputados del grupo que encabeza Ana Pontón se comprometían a apoyar la continuidad de Fernández Galiño (su designación requiere el aval de 3/5 de los 75 diputados gallegos) a cambio de nombrar a su 'segundo' (exige mayoría simple).

El pasado viernes trascendió que Fernando de Abel era la propuesta del BNG --que lo registró, según dijo, por un error técnico, y posteriormente lo retiró--, pero los populares manifestaron su malestar "por las formas" y advirtieron que era una propuesta que no tenía su visto bueno previo y que tenían que analizar qué postura tomar.

Pazos ha alegado que el profesor de Derecho Administrativo que el Bloque quería como adjunto a la Valedora do Pobo, vinculado a Adega y quien ha ejercido labores de asesoría jurídica a plataformas que rechazan proyectos como el de Altri en Palas de Rei (Lugo), no responde al perfil "institucional" pactado, sino que "tiene mucho más que ver con el activismo".

Por ello, ha proclamado que el PP lo considera un aspirante "incompatible" para el puesto que se le quiere designar.

CANDIDATURA "IMPECABLE"

Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que al recibir la llamada de Pazos se llevó "una sorpresa". "Es un hecho inaudito que, si llega a materializarse, será romper los acuerdos y la costumbre que rige en este Parlamento desde que se aprobó la ley de la Valeduría", ha esgrimido.

"Creo que somos serios, rigurosos y presentamos una candidatura impecable desde un punto de vista formal que cumple con todos los requisitos legales y no vamos a aceptar vetos de carácter político", ha defendido Rodil, quien ha pedido al PP que "recapacite".

Así, ha insistido en que su candidato tiene "una hoja de servicios intachable" y ha ratificado que los nacionalistas no van a retirar su propuesta.

"PRESERVAR LA OBJETIVIDAD Y LA INSTITUCIONALIDAD"

Pazos ha contrapuesto que el candidato del Bloque no le parece adecuado al PPdeG "simplemente porque renuncie horas antes a actividades que lo hacían incompatible por el puesto". "Existe un acuerdo entre todos los grupos para preservar la objetividad y la institucionalidad de la institución, un acuerdo que el PP cumplió escrupulosamente y la propuesta de la Valedora fue reconocida unánimemente como idónea", ha continuado.

Para Pazos, sería "óptimo" que ningún grupo "intente colonizar las instituciones". "El PP no lo va a hacer, pero tampoco va a permitir que lo hagan otras fuerzas", ha apelado, antes de hacer "un llamamiento al sentido común", convencido de que "aún se está a tiempo de reconducir esta situación".

Sobre qué elementos hacen esta propuesta intolerable para el PP cuando la anterior adjunta era una exdiputada del PSdeG (María Xosé Porteiro), Pazos ha esgrimido que desconocía "las circunstancias" de los hechos previos, pero sí conoce los actuales y ha insistido en que el Bloque debe "recapacitar".

Así, ha insistido en que "es público y notorio" la actividad del candidato nacionalista "con asociaciones de las que forma parte de su directiva (en referencia a Adega), que está en conflicto directo con cuestiones de máxima actualidad".

"Me parece que está alejado de lo que debe ser un perfil institucional, ese es nuestro entender. Pediría que hubiese una reflexión y se evitase el trámite de comparecer --en comisión, paso previo antes de la votación del candidato-- a sabiendas de que no va a obtener la idoneidad por parte de quien sostiene la mayoría de la Cámara", ha remarcado.

En este punto, ha resaltado que el nombramiento de la persona adjunta puede quedar vacante y ha insistido en que la oferta de negociar al BNG "sigue en vigor" y la "mano tendida".

¿EL PP PODRÍA APOYAR EN SOLITARIO UNA PERSONA ADJUNTA?

"Cuando hicimos pública esa propuesta, nos aseguramos con carácter previo tener los apoyos suficientes. Son otros los que hacen propuestas unilaterales, sin consentimiento, no negociadas y que, por tanto, no van a contar con el apoyo del PP porque diálogo todo, pero cesiones a chantajes no las vamos a admitir nunca", ha argumentado Pazos.

Sobre si se plantea el PP apoyar en solitario a una persona para el cargo de adjunto o adjunta a la Valedora, el portavoz popular ha replicado que existe un acuerdo para renovar la institución y que lo único que quiere la formación es que se garantice "objetividad, institucionalidadd y pluralidad".

Por ello, ha rechazado especular con otros escenarios. Eso sí, ha admitido que "si alguien acabase forzando posturas de bloqueo sine die", los populares podrían plantear "buscar una solución". "Y hay muchas. No quiero plantear apriorismos. Tengo esperanzas para alcanzar un acuerdo para que esa renovación se produzca por consenso. Vamos a seguir trabajando para ese objetivo", ha zanjado.