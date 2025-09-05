El PP critica la designación de Abalde como subdelegado del Gobierno tras el "déficit de 13 millones" que dejó en la UDC

Archivo - El diputado del PSdeG Julio Abalde en una intervención en el Parlamento de Galicia. - PSDEG - Archivo

A CORUÑA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP critica el nombramiento del diputado del PSdeG Julio Abalde como subdelegado del Gobierno en A Coruña, tras el "déficit de 13 millones de euros" que dejó después de ocho años de rector en la Universidade da Coruña (UDC).

En un comunicado, la diputada en el Parlamento gallego Cecilia Vázquez ha cuestionado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "confíe" la Subdelegación a una persona que provocó un "descuadre presupuestario" de "tal gravedad que requerirá de actuaciones inmediatas y contundentes" para garantizar la estabilidad económica de la institución.

Esta situación, añade Vázquez, contrasta con "el superávit" que presentan tanto la Universidade de Santiago como la de Vigo, "lo que demuestra que es un problema de gestión interna" de la UDC y de "un empleo inadecuado de los recursos".

Por ello, la diputada del PP espera que, "por el bien de los vecinos" de la provincia de A Coruña, la gestión del nuevo subdelegado "sea mejor que el legado" que dejó en la universidad.