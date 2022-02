El PP de la Diputación de A Coruña afea a Formoso sus palabras a Feijóo y le acusa de "no predicar con el ejemplo"

A CORUÑA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Partido Popular en la Diputación de A Coruña y secretario provincial de los populares en la provincia, Evaristo Ben, ha afeado al presidente provincial y secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, sus palabras sobre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y le ha acusado de tener "muy poca vergüenza para dar consejos sin predicar con el ejemplo".

Así, el diputado popular ha manifestado que escucha "desagradablemente sorprendido" las palabras de Formoso. "Es lo último que podíamos esperarnos de una persona que utilizó una institución tan importante como la Diputación de A Coruña para su interés personal y su carrera política hacia la secretaría general de su partido", le ha acusado.

Al respecto, ha manifestado que el PP provincial "siempre mantuvo una postura de respeto institucional hacia sus decisiones, pese al perjuicio que esta situación está produciendo en los vecinos de la provincia de A Coruña".

El PP de A Coruña advierte de que Formoso "solo acudió a dos plenos" de su municipio en el que va de mandato y llamó la atención sobre el "bajo índice de ejecución presupuestaria en materia" de gasto que registra la Diptuación de A Coruña.

"Son las consecuencias que derivan de que un presidente de la Diputación de A Coruña acapare tantas responsabilidades. Al final, no cumple con su labor en ningún sitio y a nosotros, desde el PP, que no lo haga como secretario xeral del PSdeG nos da igual, pero que eso suceda como alcalde de As Pontes y como responsable máximo de la institución provincial nos parece algo intolerable", ha reflexionado.