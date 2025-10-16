El PP y dos trásfugas del PSOE firman una moción de censura en Manzaneda que hará alcalde al popular Pedro Yánez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP Manzaneda y dos tránsfugas del PSOE han alcanzado un acuerdo para la presentación de una moción de censura en el ayuntamiento ourensano que convertirá en alcalde al popular Pedro Yánez.

El escrito de la moción está rubricado por el actual portavoz del PP, Pedro Yánez, apoyado por la concejala del PP, Verena Yánez Álvarez, y los ediles no adscritos Miguel Domínguez Hervella y Antonio Núñez Estévez, que hasta julio formaban parte del grupo socialista.

Los firmantes de la moción explican que dieron este paso por la "grave situación de deterioro institucional, político y social que vive el Ayuntamiento" y afirman que el actual gobierno de Amable Fernández se caracteriza por la "improvisación y carece de proyectos de futuro".

"El relevo en la alcaldía se debe a la ausencia de una hoja de rutra clara, que impide responder a las necesidades de la población, sin proyectos de dinaminazión económica o social", han trasladado los populares en un comunicado.

Por todo ello, para los firmantes de la moción "es imprescindible un cambio de rumbo" que "recupere el diálogo, la planificación y la estabilidad institucional".

La dirección del PP a nivel comarcal ha enmarcado esta moción de censura en un acuerdo local derivado de la "ingobernabilidad en la que está sumida el Ayuntamiento, con un equipo en minoría y sin apoyos".