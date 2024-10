El PP exige al Gobierno que "rectifique" y dé prioridad a la conexión del AVE con el Norte de Portugal

VIGO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lamentado que, "una vez más", el Gobierno que dirige Pedro Sánchez "discrimine" a Galicia, tras las declaraciones del jefe del Ejecutivo estatal en la última cumbre hispano lusa que ponen de manifiesto la intención de priorizar la conexión de AVE de Lisboa con Madrid en vez de la de Oporto y Vigo.

Este sábado, los diputados autonómicos Julio García Comesaña, Felisa Rodríguez y Miguel Fidalgo; los diputados estatales Irene Garrido y Juan Bayón; acompañados de los senadores Pepa Pardo, Clara Arévalo y Pedro Puy; así como miembros de la corporación municipal, manifestaron su repulsa y rechazo contra esta decisión del Gobierno central, que "deja en un segundo plano" a Galicia y han solicitado "una rectificación" inmediata.

De hecho, entre otras medidas, el PP de Vigo ha registrado una moción de urgencia para que el pleno municipal inste a Sánchez a rectificar y dar prioridad al AVE a Oporto.

"No tenemos nada en contra de las conexiones de AVE con otros territorios, pero no en detrimento de Galicia. El Gobierno central no deja de actuar contra Galicia en el ámbito ferroviario", ha indicado García Comesaña, en nombre de los populares, que este sábado se reunieron delante de la estación de Urzáiz para manifestar sobre esta decisión.

Los populares han recalcado que Galicia lleva mucho tiempo reclamando un calendario con planificación y presupuestos y trabajando en coordinación con el Gobierno portugués en la salida sur de Vigo, y consideran que, en el estado actual de tramitación, las obras no estarían acabadas, "como poco, hasta finales de 2034", plazo "incompatible" con la promesa de que la conexión sea una realidad en 2032.

Comesaña ha enfatizado que existe "un amplio consenso" a la hora de considerar que el tren de alta velocidad entre Galicia y el Norte de Portugal es una infraestructura "prioritaria y de vital importancia" para mejorar la movilidad de los ciudadanos a uno y otro lado de la frontera.

También en que, para hacerlo realidad, los populares sostienen que es "imprescindible" intensificar el compromiso con la puesta en marcha de esta infraestructura con "una mejor planificación, presupuestos y con el establecimiento de plazos realistas y concretos".

PASOS DE LA MANO DE PORTUGAL

El diputado popular ha remarcado que, bajo esta premisa, en la Comunidad se han dado varios pasos de la mano con el Norte de Portugal y, además, el pasado 9 de octubre, fue aprobada en el Parlamento de Galicia una iniciativa del Grupo Popular en la que se instaba a que la Xunta se dirija al Gobierno de España para que intensifique el compromiso con la puesta en marcha del tren de alta velocidad entre Galicia y la frontera de Portugal.

Para ello, insisten los populares, resulta "imprescindible y urgente" un calendario con las actuaciones e inversiones precisas para hacerlo realidad "en el plazo más breve posible y, en particular, una reserva presupuestaria suficiente para acometer la salida Sur de Vigo; y avanzar en el tramo que va entre O Porriño y la frontera portuguesa".

Este compromiso se le pedía también al Gobierno de España en la cumbre con el Gobierno portugués del 23 de Octubre. "Pues en esa cumbre, el Gobierno de España hizo oídos sordos a esta petición y dio prioridad a la línea Madrid-Lisboa, al contrario que hizo el Gobierno portugués", ha lamentado.