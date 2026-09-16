El PP en la Fegamp denuncia el "desprecio" del Gobierno de Sánchez con los ayuntamientos por la "falta de presupuestos"

El portavoz del PP en la Fegamp, Ángel Moldes, en rueda de prensa - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha vuelto a pedir al Gobierno central que informe de los fondos que recibirán los ayuntamientos gallegos a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y ha alertado que la "incertidumbre" generada por la falta de presupuestos generales condiciona la gestión financiera de los municipios gallegos.

"Una vez más, vemos el desprecio del Gobierno de España por la autonomía local y por Galicia. Insistimos en la importancia de saber qué ingresos recibiremos los ayuntamientos para poder aprobar nuestros presupuestos en tiempo y forma", ha señalado el vicepresidente primero y portavoz de los populares gallegos, Ángel Moldes.

Así lo ha manifestado en la comisión ejecutiva de la Fegamp, en la que los populares han insistido en la "falta de respuesta" del Gobierno de Sánchez ante las peticiones del PP para conocer con qué partidas contarán los municipios gallegos de cara a 2027, una cuestión que sostienen que es "fundamental" para el interés de los vecinos. Por ello, para el Grupo Popular en la Fegamp queda acreditado de nuevo el "desprecio" del Gobierno central por la autonomía local.

Ángel Moldes ha señalado también que el año pasado los ayuntamientos gallegos recibieron hasta "tres cantidades distintas", una cuestión que, según ha dicho, "complica" la gestión de los ayuntamientos y el trabajo de los técnicos para elaborar unos presupuestos adecuados en tiempo y forma. También ha destacado que la semana pasada se trasladó esta situación en la junta de portavoces del ente municipalista por parte del Grupo Popular.

"Esta situación es una demostración más de la importancia que tiene tener presupuestos o no. Que Sánchez no los apruebe perjudica los intereses de los vecinos y de todos los ayuntamientos gallegos", ha indicado Moldes.

Por último, ha insistido en la necesidad de "transparencia" por parte del Ejecutivo estatal para que los consistorios gallegos "conozcan con claridad los recursos que le pertenecen" para que puedan trabajar.