El PP gallego coloca un busto de Fraga en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento

Los populares gallegos colocan un busto de Fraga en el interior del Grupo Parlamentario. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha colocado un busto en homenaje a Manuel Fraga, quien fuera presidente fundador de la formación y titular de la Xunta, fallecido en el año 2012, en la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia.

La 'inauguración' del busto ha tenido lugar este miércoles, al término de una votación en la sesión plenaria que alberga la Cámara autonómica, y en ella han participado la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba de asumir la presidencia de la Fundación Fraga y es, además, directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador en un contexto en el que, además, en días pasados, el busto de Fraga ubicado en la alameda vilalbesa, frente a su casa natal, sufrió un ataque con pintura roja.

Los populares trataron de promover una declaración institucional de condena en la Cámara autonómica, pero requeriría el asentimiento de todos los grupos y, según fuentes consultadas por Europa Press, ha fracasado.

El busto está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.