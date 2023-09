El PP gallego se moviliza una vez más para respaldar a un Feijóo que asume la dificultad de su investidura

El líder popular bromea con que "solo un gallego" podía lograr que su primer debate en el Congreso sea el de investidura y Rueda le anima: "Llegarás"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Galicia poco después de inaugurar el curso político para coger fuerzas a días de un debate de investidura cuya dificultad ha asumido implícitamente al afirmar que siempre pondrá por delante otras cuestiones a entrar en La Moncloa: la "igualdad" y la "dignidad" de los españoles.

Y el PPdeG, como ha verbalizado su jefe de filas, Alfonso Rueda, ha vuelto a responder movilizándose en un momento en el que "es necesario enseñar músculo", como lo hizo en la cita con las urnas del 23 de julio, cuando logró cosechar uno de los mejores resultados del país.

Así, este domingo y en un acto que antecede al que cobra más protagonismo en los focos de la política nacional, el del 24 en Madrid, unos 1.500 militantes y simpatizantes se reunieron en el Multiusos do Sar para apoyar a Feijóo.

Encargado de explicitar este respaldo a su líder, Rueda ha animado a su jefe de filas con un mensaje: "Ningún gobierno vale la dignidad de un político". Al tiempo, ha aplaudido que el de Os Peares quiera llegar a La Moncloa "como hay que hacerlo: con coherencia, con principios y con dignidad", convencido de que lo logrará, aún sin dar un margen temporal.

"Llegarás, Alberto, sin ninguna duda", ha garantizado, antes de proclamar que Feijóo no es solo "el presidente que necesita" tanto Galicia como el país, sino que es "imprescindible" para que la política en España "recupere la dignidad".

"Por eso está aquí y lo apoyamos todos. Queremos que sigas así, que el proyecto del PP de España siga siendo un proyecto reconocible y de todos, que el PP siga siendo un partido de Estado", ha aseverado, al tiempo que ha coincidido con Feijóo en que no se puede acceder al Gobierno "a toda costa y a cambio de cualquier cosa".

FEIJÓO: "HEMOS CUMPLIDO NUESTRO COMPROMISO"

Feijóo, por su parte, tras afirmar que no está dispuesto a ser investido presidente a costa de "la libertad y la igualdad" de los españoles, que bajo su punto de vista es "lo que diferencia la dictadura de la democracia", ha tirado de humor y ha concluido su acto afirmando que debía agilizar para ir a preparar el debate.

"En qué bretes me metéis", ha subrayado, antes de bromear con que "solo un gallego" podía lograr que su primer debate en el Congreso de los Diputados fuese el de investidura.

Así, con independencia de lo que pase en el debate, en el que a priori no conseguirá sumar los votos suficientes para presidir el Gobierno de España, ha dado por "cumplido" el compromiso que asumió en el mismo pabellón del Sar cuando anunció que optaría a dirigir el PP, ante la crisis interna que se llevó por delante a Pablo Casado.

"Dije en este mismo pabellón, cuando presenté mi candidatura a la Presidencia del partido a nivel nacional, que yo no me iba a Madrid a insultar a Pedro Sánchez y hemos cumplido. Me he ido a Madrid a hacer el debate de investidura para la Presidencia del Gobierno", ha aseverado, antes recalcar la importancia de ganar las elecciones "sin insultar a nadie".

"HAN PERDIDO LA CALLE Y ESTÁN A PUNTO DE PERDER SUS IDEALES"

Previamente, eso sí, Feijóo no había escatimado en críticas a Sánchez y a la actual dirección socialista. De hecho, ha esgrimido que el actual presidente en funciones fue "el último al que echaron del PSOE por manchar las siglas y dar un pucherazo" en la crisis interna del año 2016. "Ahora es el Partido Sanchista", ha agregado, crítico con que "expulsen" incluso a los suyos que censuran posibles acuerdos con los independentistas.

"Han perdido las elecciones, han perdido la calle y están a punto de perder sus ideales. Yo no sé si ganaremos o no la investidura, pero los españoles no van a perder su dignidad. Eso nunca, podéis estar seguros", ha concluido.