El PP de Lugo asegura que el Gobierno "desautoriza" a Besteiro y a Yolanda Díaz sobre el proyecto de Altri

LUGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Lugo ha asegurado que el Gobierno central "desautoriza" al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación al proyecto de Altri al asegurar que "favorecerá la atracción de nuevos proyectos industriales" que sean compatibles con la normativa.

La presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, ha ofrecido este jueves una rueda prensa junto a los senadores José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Serrano. Un acto en el que también han participado el portavoz del Grupo provincial, Antonio Ameijide; y los alcaldes de Palas de Rei, Pablo Taboada; Monterroso, Eloy Pérez, y el portavoz del PP en Antas de Ulla, Javier Varela.

Los populares han asegurado que el Gobierno de Sánchez contradice al secretario xeral de los socialistas gallegos y a una de sus propias vicepresidentas. "Mientras José Ramón Gómez Besteiro y Yolanda Díaz han mostrado su oposición a la implantación de la biofábrica de Altri en Palas de Rei, el Ejecutivo de Sánchez se ha mostrado a favor de proyectos industriales que cumplan la legislación vigente y la normativa ambiental".

En el caso del secretario xeral del PSdeG, sostienen que "se ha corregido a sí mismo". "Un día decía que no pocían acceder a fondos públicos porque no cumplía parámetros y otro aseguraba que no se puede evitar que opte a fondos europeos si cumple los requisitos", han trasladado.

Así las cosas, Candia ha rechazado "posicionamientos permanentemente ideológicos" y ha invitado a "confiar en el trabajo riguroso de los técnicos" que, según ha indicado, son los que deben informar y determinar si cumple o no con la legislación vigente". Además, ha trasladado la apuesta del PP por la "creación de empleo y la industrialización de la provincia".

El senador José Manuel Barreiro se ha referido a lo que considera una "desautorización" del Gobierno a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también a Besteiro. "Quedaron en evidencia" porque, en respuesta oficial, "el Ejecutivo dice que favorecerá la atracción de nuevos proyectos industriales que sean compatibles con el cumplimiento de la normativa medioambiental", ha añadido.

Barreiro ha sostenido que "si cumple con la legislación vigente hay que apoyar cualquier proyecto de desarrollo industrial en Galicia". Así, señala que "tomar otra decisión en base a cualquier otro criterio sería prevaricar".

El senador ha avanzado que el próximo martes en el pleno de la Cámara alta planteará una pregunta al Ministro de Industria para que diga cuál es la posición del Gobierno sobre el proyecto de Altri para "evitar cualquier tipo de interpretaciones".

"Si el BNG gobernase, el de Altri sería uno de los proyectos estrella", ha dicho para rechazar las críticas de los socialistas a los informes técnicos. "Incluso la propia Comisión Europea respondió al BNG que no apreciaba ninguna infracción a las directivas sobre emisiones e impacto ambiental", ha afirmado.

Además, ha criticado que los socialista fomentasen dudas "ante uno de los proyectos industriales más imporantes en los últimos años para el desarrollo industrial de Galicia y de la provincia de Lugo". "Lo lógico es esperar a los informes técnicos antes de hacer valoraciones", ha señalado.

El regidor del municipio de Palas de Rei, Pablo Taboada, ha incidido en que "hay que esperar los dictámenes de los técnicos para determinar si es viable y si cumple con la legislación y la normativa vigente".

El alcalde defiende que este proyecto "se debe tratar con seriedad y no con ningún otro tipo de interés que nada tiene que ver con el proyecto".

En ese sentido, ha puntualizado también que "fue apoyado de forma unánime por el pleno de la corporación municipal en su momento". Así, ha añadido que la implantación de una biofábrica textil ayudaría al desarrollo de la comarca y del rural. "No olvidemos que es la mayor inversión en la provincia en los tiempos que yo recuerdo. Debemos de hablar de creación de puestos de trabajo, de oportunidades de futuro para el interior de Galicia", ha concluido.

RESPUESTA DE LOS SOCIALISTAS

Preguntado al respecto, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha recordado que "hace poco más de un año" cuando se le preguntó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa sobre los acuerdos a los que había llegado con la empresa, el máximo mandatario autonómico dijo "claramente" que "la empresa ya sabía lo que iba a obtener de la Xunta".

Según ha dicho, en aquel momento "le sorprendió" esta respetuosa porque parecía que la empresa tenía "información privilegiada". "Una vez que se presenta después de las elecciones este proyecto, nosotros hicimos un llamamiento al estudio" del proyecto, ha dicho Besteiro, que ha recordado que, después de esto, el manifestó su opinión personal y que, a la vista de lo que se iba conociendo, consideró que el proyecto de Altri en Palas no iba a tener "ayudas públicas" en un contexto en el que, además, la propia empresa aseguraba que necesitaba 250 millones libres, sin devolución, para que el proyecto saliese adelante.

"Esa fue mi percepción y lo sigo manteniendo", ha dicho para insistir en que si una empresa dice que necesita 250 millones para "parece que no es una opción viable de futuro". "Y eso es lo que expreso", ha incidido.

Besteiro ha vuelto a reclamar a la Xunta que sea "transparente" y diga "que tipo de ayudas va a facilitar a ese proyecto" en el caso de que las ayudas del Estado no lleguen a ese nivel --250 millones-- que pide Altri.

"A partir de ahí, las valoraciones que hacen los dirigentes del PP bien se las podían dirigir al presidente de la Xunta para que nos de la información", ha afirmado el socialista, que considera que aunque estas afirmaciones de los populares son "respetables", a su juicio, están "tremendamente equivocadas".