PP de Lugo exige a Tomé que dimita también como diputado provincial y alcalde de Monforte y pide explicaciones al PSdeG

El hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, durante su comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Lugo ha exigido a José Tomé que dimita también como alcalde de Monforte de Lemos y deje su acta como diputado provincial tras anunciar este que abandonaba la presidencia de la Diputación de Lugo al conocerse varias acusaciones de acoso contra su persona.

En un comunicado, los populares lucenses trasladan su "máximo apoyo" a todas las mujeres y, particularmente, "a las presuntas víctimas que lo han denunciado por acoso sexual a través de los canales internos del PSOE".

Lamentan además que Tomé y el PSdeG sigan "sin dar explicaciones sobre lo ocurrido" y sin aclarar el contenido de las denuncias presentadas por las presuntas víctimas.

Aunque manifiestan su respeto a la presunción de inocencia, inciden en trasladar su condena ante este tipo de conductas "graves" que "merecen su profundo rechazo".

Así las cosas, exigen, "por responsabilidad y coherencia", la dimisión de José Tomé como diputado provincial y como alcalde de Monforte de Lemos.

Asimismo, exigen a los máximos responsables del PSOE a nivel autonómico y provincial que "aclaren" si eran o no conocedores de alguna de las denuncias presentadas por los canales internos y, en caso afirmativo, adoptar medidas urgentes.