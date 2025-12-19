El PP se muestra dispuesto da dar "gobernabilidad" en Barbadás y el BNG apoyaría una moción de censura socialista

OURENSE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal popular en Barbadás, Consuelo Vispo, ha asegurado que el PP está "dispuesto a dar gobernabilidad" al municipio; mientras que el BNG en el Ayuntamiento ha trasladado su apoyo a una posible moción de censura contra el actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, que esté "encabezada por alguna de las mujeres socialistas" que han abandonado el grupo de gobierno.

Tal y como ha trasladado la concejala popular en declaraciones a Europa Press, la situación en el municipio ourensano de Barbadás exige "cautela al 100%". Así, ha asegurqado que el PP "defiende a la persona a la que han acosado", pero también "la presunción de inocencia" del actual regidor.

En esta línea, Vispo ha recalcado que populares están "a la expectativa de lo que pueda pasar" y de "las explicaciones que sigan dando", pero ha mantenido que al PP "le interesa la gobernabilidad de Barbadás". "Estamos dispuestos a dar gobernabilidad a Barbadás, hay que pensar en los vecinos, yo creo que es lo primordial ahora mismo", ha añadido.

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

Por su parte, el BNG en el Ayuntamiento de Barbadás ha trasladado, a través de un comunicado, su apoyo a una posible moción de censura encabezada por "alguna de las mujeres socialistas que decidieron abandonar el grupo de gobierno".

Así las cosas, nacionalistas han reiterado que "seguirán exigiendo que dimita" el actual regidor, y que "facilite la conformación de un nuevo gobierno conformado por las concejalas socialistas de la actual corporación local".

"La ciudadanía de Barbadás no se merece lo que está sucediendo. No podemos caminar cara a un gobierno incapaz, formado únicamente por dos personas afines al señor Valcárcel", han añadido, haciendo mención al concejal socialista Jose Manuel Morgade, que no ha trasladado su renuncia, y al concejal de Democracia Ourensana Daniel Rey.

En esta línea, nacionalistas han ratificado que "nunca apoyarían" una moción de censura "encabezada por ediles del PP o de Democracia Ourensana".

"FIEL DEFENSOR DE LAS URNAS"

Por su parte, el edil de Democracia Ourensana (DO) y actual responsable del Área de Emergencias e Intervenciones Públicas, Disciplina Medioambiental y Guardería Forestal en el Ayuntamiento de Barbadás, Daniel Rey, se ha definido como "fiel defensor de lo que sale en las urnas", y ha recalcado que el PSdeG "ha sido el grupo mayoritario". "Entiendo que por ahí deben seguir los tiros, y experimentos de cualquier otra clase no los veo", ha añadido.

En esta línea, consultado por Europa Press acerca de la posible moción de censura planteada por nacionalistas, Rey ha afirmado que "todas las ofertas están abiertas", y ha explicado que mantendrá reuniones con el líder de DO y alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para "tomar decisiones en común".

"Mi apoyo no está garantizado, también depende de las decisiones que tome el propio alcalde, a quien quiera arrimarse y a quien no. También tendrá sus consecuencias, evidentemente", ha añadido, y ha incidido en que "no se pueden tomar decisiones a la ligera", sino que "hay que pensar, primero de todo, en la gobernabilidad".

"MERCADEO" DE INTERESES

Por otro lado, el concejal del grupo municipal de Partido Galego en Barbadás, Ramón Padrón, ha afeado un "mercadeo de intereses" por parte de "los grandes partidos". "Se está mercadeando con los intereses de los vecinos de Barbadás. Están dando un espectáculo lamentable cuando deberían preocuparse por el día a día y las cosas que necesita el municipio", ha añadido.

En esta línea, Padrón, consultado por Europa Press, ha recalcado que el partido no se pronunciará "hasta tener encima de la mesa el tablero y saber como queda", y ha explicado que mantendrán una reunión "este fin de semana" para "tomar una postura".

"Estamos a la espera de confirmar todas las informaciones, para tener sobre la mesa como queda la gobernabilidad en Barbadás. Nosotros actuamos sobre papel firmado", ha reiterado.

EL TABLERO DE JUEGO

En concreto, el Ayuntamiento de Barbadás se encuentra actualmente conformado por diecisiete ediles: siete eran del PSOE, ahora uno menos al pasar a la condición de no adscrito el alcalde Xosé Carlos Valcércel; otros seis del PP, dos del BNG, uno de Democracia Ourensana y otro del Partido Galego.

Así las cosas, tras la denuncia por supuesto acoso laboral contra Valcárcel presentada por el canal interno habilitado por el Partido Socialista, cinco de las concejalas socialistas conformantes del grupo de gobierno han trasladado su intención de abandonar el gobierno y continuar en las siglas socialistas, de las que ha pedido la baja el regidor, dejando el gobierno de Barbadás reducido al alcalde, al concejal socialista José Manuel Morgade, y al edil de DO, Daniel Rey, necesitando una mayoría de nueve ediles para poder gobernar.