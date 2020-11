El PP presentará un centenar de enmiendas a los PGE para "tratar de corregir el agravio a Galicia"

Tellado critica que el PSdeG respalde que el Gobierno pacte "con los herederos de una banda terrorista"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha avanzado que los populares presentarán la próxima semana un centenar de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para "tratar de corregir el agravio a Galicia" en unas cuentas en las que la inversión en la comunidad "retrocede a cifras de hace 15 años".

En rueda de prensa en Santiago con la diputada en el Congreso Marta González --en la que también ha participado de forma telemática el diputado en la Cámara baja Jaime de Olano--, Tellado ha criticado estos presupuestos "irreales" y "profundamente lesivos" para Galicia.

El número dos de los populares gallegos se queja de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por "contentar a los socios extremistas" con unas cuentas que "crecen en todas las comunidades menos en Galicia", en donde "se abandona retos fundamentales" como la dependencia y la despoblación.

A pesar de que el Bloque ha presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas, Tellado prevé que el Gobierno central "contará con el apoyo cómplice del BNG", a quien avisa de que será "responsable de aprobar los peores presupuestos para Galicia de la última década y media".

INVERSIONES PENDIENTES EN GALICIA

Por su parte, Marta González ha explicado que este centenar de enmiendas buscarán que "se recupere la importancia en los números" de Galicia, pues se está "retirando prácticamente todo tipo de inversion", "incluso" aquella que estaba prevista en los presupuestos vigentes.

Sobre este punto, pone de ejemplo la ciudad de Santiago, puesto que afirma que no se sabe "si hay presupuesto o no" para la estación del AVE, mientras no hay "ni un solo euro para el Xacobeo 2021" ni para la depuradora pendiente de construcción.

Pide que se "haga justicia a Galicia" con el Xacobeo 2021, que debe ser "motor de dinamización", lo que ha contrapuesto con los 20 millones de euros que se reservan para la capitalidad cultural de Barcelona.

Echa en falta apoyo a infraestructuras para Galicia como el tren entre Lugo y Ourense, los accesos a Ferrol, la terminación de la autovía A-74 de A Mariña, la autovía entre Ourense y Lugo, así como la regeneración de las rías, carga de trabajo para Navantia.

BILDU "PROVOCA NÁUSEAS"

Buena parte de las intervenciones de los populares se han centrado en criticar que el PSOE cuente Bildu, que "no condena el uso de la violencia como forma de hacer política", para sacar adelante los presupuestos". "El PP nunca compartirá mesa con Bildu, ni en Bruselas como hace el BNG, ni en Madrid como hace el PSOE", ha asegurado Tellado.

Al respecto, el número dos de los populares gallegos remarca que varios líderes socialistas han manifestado que "no están dispuestos a permitir que se asocie su partido con los herederos de una banda terrorista". "Lamentamos que en esa postura de rechazo al acuerdo con Bildu no se haya sumado el PSdeG-PSOE que lidera Gonzalo Caballero", ha afeado.

En esta línea, Jaime de Olano ha reprobado que el Gobierno use "la vía más radical que hay en España para aprobar estos PGE" como socio de Bildu, un partido sobre el que ha dicho que "provoca náuseas". De hecho, sostiene que "se están cambiando presupuestos por presos" en País Vasco y Cataluña.

Además, ha recriminado que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el delegado del Gobierno, Javier Losada, "aplauden al señor Sánchez en su deriva radical". "¿Qué sentirá Paco Vázquez escuchando a su concejal Javier Losada?", se ha preguntar.

Junto a esto, De Olano ha reiterado que el PP llevará al Tribunal Constitucional la ley Celaá si incluye el pacto para que el castellano no sea vehicular en la escuela.