El PP se queda solo para reclamar al Gobierno que cumpla la "Axenda Galicia", que la oposición ve "propaganda"

Publicado 05/02/2020 15:17:18 CET

Los populares rechazan apoyar en la Cámara el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Galicia se ha quedado solo este martes para reclamar al Gobierno central el cumplimiento de la 'Axenda Galicia', un documento aprobado por el Consello de la Xunta que incluye un total de 25 peticiones como el pago de los 370 millones que el Estado debe a Galicia, la finalización del AVE en los plazos establecidos y la transferencia de la AP-9.

Los populares han aprobado en solitario esta proposición no de ley, defendida por su portavoz parlamentario Pedro Puy, y no aceptaron ninguna de las enmiendas formuladas por la oposición, que tachó de "panfleto" y de "propaganda" el texto presentado por el PPdeG. Así, mientras que el Grupo Mixto optó por posicionarse en contra, PSdeG, Común da Esquerda y BNG se abstuvieron.

En su intervención, Pedro Puy ha subrayado que Galicia, "a través de su Gobierno y de su Parlamento", "tiene fijada una agenda" con las reclamaciones al Gobierno del Estado. "Una agenda pertinente y coherente en sus contenidos y en la acción política", ha sostenido Pedro Puy.

El portavoz popular ha criticado que, "después de un largo periodo de interinidad selectiva" en el Ejecutivo estatal, ahora hay "una nueva mayoría" que, en su opinión, "tiene demasiadas hipotecas con fuerzas y territorios", unas cargas que "alejan a Galicia de estar en sus preferencias".

"Por mucho que diga el BNG" --en referencia al acuerdo alcanzando entre los nacionalistas y el PSOE-- "el hecho real es que los gallegos nos enfrentamos a un gobierno que prioriza otros territorios sobre Galicia", ha manifestado.

Tras ello, ha pedido a las restantes fuerzas de la Cámara su apoyo a esta iniciativa al asegurar que recoge asuntos ya debatidos en hasta "101 ocasiones punto por punto" en el Parlamento de Galicia. "Es una agenda debatida en esta Cámara que refleja el sentir del pueblo de Galicia", ha destacado Puy, que ha agrupado en cuatro grandes bloques los asuntos que recoge: "financiación", "infraestructuras", "sectores productivos" y "servicios públicos".

CRÍTICAS A LA ACTITUD DEL PP SEGÚN QUIEN GOBIERNE

Enfrente, aunque todos los grupos de la oposición han coincidido en la pertinencia de muchas de las reivindicaciones que se incluyen en el texto del PP, los grupos de la oposición han criticado el "cambio de actitud" de los populares gallegos "según quien gobierne" en el Estado y han llegado a tildar de "propaganda" el documento presentado.

En primer lugar, el socialista Luis Álvarez ha cargado contra el "furor epistolar" del Gobierno de Feijóo desde la llegada del PSOE al Ejecutivo estatal y le ha afeado a los populares que solo incluyan en esta agenda "obligaciones" para la Administración estatal.

"¿Es que no forma parte de la 'Axenda Galicia' la acción de la propia Xunta?", le ha preguntado el parlamentario del PSdeG, que ha trasladado al PP que si "quiere llegar a un verdadero acuerdo" en este sentido "debe asumir las responsabilidades" del Gobierno gallego. "¿O es que esta agenda es en sí misma una parte del programa electoral del Partido Popular?", ha añadido.

El socialista, además, ha afeado al PP que no aceptase su enmienda en la que se incluía contemplar el pago del IVA de diciembre de 2017 por la vía presupuestaria o a través de un nuevo modelo de financiación.

"PROPAGANDA"

Por su parte, Carmen Santos (Grupo Común da Esquerda) ha cargado contra el "panfleto de propaganda" presentado por los populares gallegos que, según ha indicado, incluye propuestas que la oposición defendió en el Parlamento gallego y a las que el propio PP "votó en contra" cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Por ello, ha considerado que esta 'Axenda Galicia' "deja por escrito" la "lista de incumplimientos" del Partido Popular en la Comunidad, con "todo lo que no hizo Feijóo en 11 años" de mandato, "siete" de los cuales con un gobierno del mismo color en el Estado.

En el debate, el nacionalistas Luís Bará ha comparado al Grupo Parlamentario Popular con "esos perros que la gente pone en el maletero de los coches y que van asintiendo". "Lo estuvieron haciendo 10 años, sí, bwana", ha asegurado Bará, que le ha pedido a los populares que no traten de "vestirse de algo que no son".

Así, ha sostenido que el PP busca con este documento "ocultar su inutilidad y su incapacidad". "No tiene medidas de avance y trata de hacer esta cortina de humo tapando sus vergüenzas. Esta no es la Axenda Galicia, es la agenda de Génova", ha apuntado para dejar claro que el BNG "no pondrá su firma" en algo "totalmente incoherente".

"Si no tuviésemos memoria diríamos que el Partido Popular nunca ha gobernado en España", ha trasladado en su turno de palabra el portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares (En Marea), quien ha asegurado que aunque muchos asuntos incluidos "parecen razonables" es "incompresible" que el PP sólo las reclame cuando hay un partido distinto al frente del gobierno del Estado.

ACUERDO ENTRE EL BNG Y EL PSOE

Por otra parte, en la sesión, el Partido Popular ha votado en contra de una iniciativa del BNG que pedía que el Parlamento de Galicia manifestase su valoración positiva sobre el acuerdo de investidura alcanzado entre BNG y PSOE.

La iniciativa, defendida por el diputado nacionalista Luís Bará, emplazaba a la Xunta a participar "proactivamente" en la Comisión Mixta de transferencia Estado - Xunta para "programar la activación" de los traspasos "pendientes".

Además, incluía otro punto en el que, al igual que en el texto acordado entre BNG y PSOE, se pedía que cualquier modificación de la estructura territorial del Estado asegure a Galicia el mismo estatus que Cataluña o el País Vasco.

"Les estamos centrando el balón y ustedes no tienen más que rematarlo", ha señalado el parlamentario, que ha emplazado al Gobierno gallego a demandar la convocatoria de la comisión bilateral para abrir las negociaciones para la transferencia de la AP-9, las competencias en costas o tráfico. Además, frente a un PP "teledirigido por Génova", ha asegurado que el BNG está en Madrid "para defender los intereses de todos los gallegos".

Aunque no salió adelante dado el rechazo del PP, la iniciativa ha contado con el apoyo de los restantes grupos de la oposición. Así, en primer lugar, el portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, ha mostrado su disposición a respaldar la petición al asegurar que, "más allá de la propaganda explícita del acuerdo del BNG y el PSOE", incluye cuestiones de "fondo" con las que concuerda.

Por su parte, Antón Sánchez (Común da Esuqerda) también ha avanzado el apoyo de los suyos a la iniciativa aunque ha asegurado que no recoge todas las aspiraciones de su grupo. "Al Gobierno de Feijóo le sobró mucho de autogobierno", ha asegurado para sostener que también en la oposición el PP "boicoteó la reforma del Estatuto". "Galicia necesita soberanía para avanzar", ha manifestado.

Además, mientras que Luis Álvarez también ha avanzado el apoyo de los suyos a un texto que "forma parte del acuerdo" alcanzado en el Estado y recoge cuestiones que "necesita España", el portavoz popular, Pedro Puy, ha acusado a los nacionalistas de "ir corriendo a apoyar al PSOE" cada vez que tienen la oportunidad.

"Es un acuerdo hecho a las prisas y en el que el BNG es el segundo plato, después del Partido Regionalista de Cantabria", ha argumentado Puy, que ha afirmado que es "típico de los nacionalistas confundir "lo que es un partido nacionalista con la representación del conjunto de lo que es la sociedad".