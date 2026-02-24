El PP reprocha a Caballero su "deseo de expulsar a la Xunta de Vigo" al "excluirla" de la firma del convenio de la ETEA

Luisa Sánchez y Ana Ortiz este martes en la ETEA. - PP DE VIGO

VIGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reprochado al alcalde, Abel Caballero, su "deseo de expulsar a la Xunta" de la ciudad al "excluirla" de la firma del convenio a tres bandas (Gobierno gallego, Zona Franca y Ayuntamiento) para desarrollar la antigua Escuela de Transmisiones y Electrónica de la Armada (ETEA).

Todo ello después de que el regidor y Zona Franca enviasen una convocatoria a los medios de comunicación anunciando que este miércoles firmarán en la ETEA el convenio para ejecutar la urbanización del principal vial de la ETEA y un parking subterráneo. Urbanización que financiará la Xunta, pese a que los terrenos son municipales. Sin embargo, al acto no han invitado a ningún representante del Gobierno autonómico, que ya firmó el convenio hace días.

Según ha expuesto la también portavoz municipal del PP de Vigo, esta "deslealtad institucional" responde al intento de Caballero de "hacer creer a la ciudad que él promueve esta mejora en Teis, cuando es la Xunta quien la sufraga íntegramente".

"El mismo Caballero que decía que no se prestaba a 'firmas ilegales' y 'paripés', en sus propias palabras, ahora se muestra plenamente dispuesto a hacerse una foto por una actuación en la que el Ayuntamiento no pone un euro", ha advertido.

Luisa Sánchez ha reivindicado que la ciudad "lleva años esperando a que el Ayuntamiento permita invertir en proyectos como este y ahora Caballero se comporta de forma desleal con la administración que aportará todos los fondos".

En concreto, la Xunta invertirá unos 10,5 millones de euros para acometer la urbanización y acondicionamiento del viario principal que vertebra la ETEA y la plaza de Armas, así como la dotación de nuevas redes de servicios y conexiones exteriores.

"Bloqueó la ETEA igual que bloqueó el Centro de Asociacionismo. Igual que no avanza con las pistas de atletismo de Balaídos. Ídem con el túnel de Elduayen. Ídem con la señalización del Camino de la Costa. Siempre igual, siempre lo mismo. El alcalde es el único impedimento para que cualquier proyecto salga adelante en Vigo", ha sentenciado Luisa Sánchez.