El PP de Santiago denuncia el "incremento de la inseguridad" en el Ensanche, en el Vieiro y en la zona de Laraño.

Los populares instan a que el BNG y CA no sigan "mirando hacia otro lado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los concejales del Partido Popular de Santiago de Compostela, Olaya Otero y José Ramón de la Fuente, han denunciado este martes el "aumento de episodios de inseguridad" en calles del Ensanche compostelano, concretamente en la zona de Diego de Muros y Rodríguez Carracido.

Por ello, los populares inciden en que la situación "lógicamente" genera una "importante preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona". "Según nos trasladan, cada vez son más las situaciones complicadas que alteran la convivencia e generan alarma entre las personas que viven y trabajan en la zona", ha afirmado Otero.

La concejala ha ejemplificado que se producen altercados en la vía pública, increpaciones a vecinos, instalaciones de tiendas de campaña de personas sin hogar y "menudeo" de drogas.

Además, afirman los populares que esta situación les "preocupa especialmente" porque se están produciendo "a plena luz del día".

SITUACIÓN DE "INADMISIBLE"

Asimismo, Otero ha subrayado que "los vecinos consideran inadmisible este escenario que se está a dar en el Ensanche e se niegan a resignarse a que se normalice".

En este contexto, los ediles han incidido en que "ante esta realidad, algunos comerciantes trabajan con las puertas cerradas con llave por miedo a posibles robos o incidentes".

A raíz de la situación, los concejales populares han instado a que el gobierno del BNG y CA no siga "mirando hacia otro lado", ya que es "su responsabilidad garantizar algo tan básico y tan importante, como la seguridad de los vecinos y vecinas de Santiago".