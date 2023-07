El PP de Santiago lamenta el "erre que erre" de la alcaldesa con el Alba de Compostela y confía en que "recapacite"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal del PP de Santiago, Borja Verea, ha lamentado el "erre que erre" de la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, con el acto de Alba de Compostela, una cita institucional que la regidora nacionalista impulsa con voluntad de que perdure desde este 25 de julio en la jornada en la que se cumplen 75 años del discurso Alba de Gloria de Castelao.

En declaraciones a los medios después de que la alcaldesa dijese que este acto se va a mantener y que dio información a la oposición (PP y PSOE han criticado este acto), Borja Verea ha calificado este acto de "ocurrencia del BNG" y ha emplazado a la regidora a que se haga "consenso y siguiendo los cauces institucionales, teniendo en cuenta la opinión de 17 de los 25 concejales de la corporación que le están diciendo "que las cosas no van así".

Tras recordar que los títulos y las condecoraciones "tienen su propia normativa", el líder de los populares santiagueses ha insistido en apelar a Goretti Sanmartín a que "recapacite" y que "no haga este acto sin tener el consenso de todos".

"Vamos a empezar de cero", ha instado el también diputado autonómico, quien ha advertido de que "no puede cambiar toda la historia de la ciudad que tiene 40 años", apelando a que "no hubo ni una condecoración ni un solo premio" en la capital que "no se diese con el consenso de todos" y "mucho menos un acto de estas dimensiones que afectan tanto a la sensibilidad y al corazón de los compostelanos".

En todo caso, se ha mostrado "convencido" de que la alcaldesa "se va a asesorar y recapacitar" y que "no va a seguir en contra de toda la corporación" municipal.