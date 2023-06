El PP tumba una propuesta del PSdeG sobre la ley LGTBI gallega y más fondos a colectivos al no aceptarse su enmienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'no' del Grupo Popular, que ostenta la mayoría absoluta, ha tumbado este miércoles en el Parlamento gallego una iniciativa del PSdeG, apoyada por el BNG, que pedía a la Xunta desarrollar la ley autonómica de no discriminación al colectivo LGTBI del 2014 y más fondos para las asociaciones que trabajan con él.

El PPdeG había propuesto una enmienda, que no ha sido aceptada, para cambiar la parte resolutiva de la proposición no de ley (PNL) de los socialistas por otro texto que hablase de "seguir" trabajando en esta ley y en el Observatorio Galego contra a Discriminación, pero que no contemplaba un aumento de las cuantías a las entidades LGTBI.

Durante el debate desarrollado en la tarde del miércoles, la diputada del PSdeG Noelia Otero recriminó a los populares que dejasen "en papel mojado" la norma de 2014 y sus compromisos en la materia, al tiempo que criticó sus pactos con Vox en comunidades y ayuntamientos, que suponen "un paso atrás" al rechazar colocar la bandera arcoiris en las instituciones.

Desde el PP, la diputada Marta Rodríguez-Vispo defendió el trabajo realizado por la Xunta al amparo del Observatorio contra a Discriminación y replicó que la LGTBIfobia "no tiene nada que ver con los gobiernos", sino con "personas intolerantes".

Además, la popular destacó los 48.000 euros que la Xunta aporta este 2023 a entidades LGTBI, "más del doble" con respecto al 2022. Una cuantía de la que luego Noelia Otero (PSdeG) apuntó su escasez: "Presumir de la cifra da para pensar".