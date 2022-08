El PPdeG acusa al BNG de buscar "hacer política" con el caso de la mujer fallecida en Sanxenxo

Su portavoz parlamentario asegura que el grupo se posicionará "en su momento" sobre la petición de que comparezca Rueda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha vinculado la petición del BNG de que comparezca el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Parlamento gallego, por el caso de la mujer fallecida en el PAC de Baltar, en Sanxenxo (Pontevedra), como un intento de "hacer política con una desgracia".

Lo ha hecho en una rueda de prensa ofrecida de cara al inicio del curso parlamentario. En ella, y a preguntas de los periodistas, no ha concretado cómo será el posicionamiento de este partido en relación a esta petición.

"El grupo se posicionará en su momento, lo diremos cuando se nos convoque en la Diputación Permanente", ha expuesto Puy, para quien, no obstante, se trata de "una forma de hacer política poco adecuada, poco constructiva".

"No es la forma más correcta de hacer política", ha añadido tras pedir el BNG la comparecencia de Alfonso Rueda por la muerte de una mujer en el PAC de Baltar, en Sanxenxo, después de solicitar el marido una ambulancia y precisarle desde el 061, según su denuncia, que si no tenía fiebre la desplazase el mismo al centro de salud ya que no había una ambulancia disponible en ese momento.

Ante esto, y como respuesta a la petición de la formación nacionalista, Puy ha lamentado que se intente "capitalizar políticamente una desgracia". "Deberíamos ser respetuosos", ha recalcado.

"Hace entrever que no hay nadie responsable de asumir un gobierno cuando se hace de esos temas algo político que verdaderamente no lo es", ha dicho cuestionando la capacidad de gobernar de los nacionalistas.

MEDIDAS DE LA XUNTA

Frente a esas críticas, ha indicado que la Xunta "está trabajando a corto plazo" para la solución "de algunos problemas" en el ámbito sanitario. "Se está haciendo lo que se puede", ha expuesto, aludiendo a un "esfuerzo" en las partidas presupuestarias.

Por otra parte, Puy ha añadido que "echa de menos", en este contexto, la ayuda de "quién tiene competencias" -- en referencia al Gobierno-- para que se amplíen las plazas MIR o para que el número de médicos de familia "no compita" con el de urgencias.

Al hilo de ello, ha solicitado la ampliación de 106 plazas en Atención Primaria, de ellas 21 para los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra.