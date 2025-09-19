El PPdeG acusa a BNG y PSdeG de usar Gaza "de forma francamente repugnante" para "crear confrontación artificial"

Apela a "respetar" los espacios "que son de todos" en el Parlamento, tras la acción simbólica del PSdeG de este viernes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha acusado a BNG y PSdeG de "utilizar de una forma francamente repugnante" la situación de Gaza para "crear confrontación artificial", aunque no ha avanzado de forma expresa cuál será su posicionamiento político ante las distintas iniciativas que formulan los grupos de la oposición para "condenar el genocidio" del gobierno de Israel contra el pueblo palestino.

"El PP no es sospechoso de no condenar el asesinato, la masacre y lo que está sucediendo en Gaza. Y creo que el propio presidente (Alfonso Rueda) fue muy contundente en la calificación usando el término salvajada", ha argumentado el portavoz popular.

No obstante, a renglón seguido, ha criticado que los rivales políticos del PPdeG traten de "forzar un debate artificial" en torno "a un término que es exclusivamente jurídico" y sobre el que "corresponde" pronunciarse "a los tribunales.

"Yo creo que la inmensa mayoría de gallegos tienen clarísimo que condenan sin paliativos lo que sucede en Palestina, independientemente de la calificación jurídica que esos hechos merezcan o acrediten finalmente", ha continuado el portavoz popular, quien también ha apelado a "poner mesura" y ha incidido en que "se puede criticar lo que está haciendo el gobierno israelí sin descalificar al pueblo judío".

CRÍTICAS AL BNG POR EL FORO LA TOJA

En este punto, ha ejemplificado con que el BNG llame al "boicot" al Foro La Toja por invitar este año al primer ministro de Israel Ehud Olmert, quien, ha subrayado Pazos, "está criticando durísimamente la postura del señor Netanyahu y que está pidiendo el compromiso de la comunidad internacional para que cese lo que está pasando en Gaza".

"Yo ya no sé si lo que se persiguen son las opiniones o directamente a cualquier persona, por el mero hecho de ser judío, o si vamos a poner un poco de sentido en todo esto y criticar lo que es criticable, y dejar de usar la situación de una forma francamente repugnante para crear confrontación artificial", ha esgrimido.

SIN "MANIFESTACIONES PARTIDISTAS" EN ESPACIOS DE TODOS

Dicho esto, además de censurar que los partidos de la oposición hagan llegar las propuestas que se abordarán en sede parlamentaria "antes a los medios de comunicación" que al grupo mayoritario, para tratar de alcanzar un acuerdo, ha reprobado la acción impulsada por el PSdeG de formar, con varios integrantes de distintas cámaras, una bandera de Palestina con cartulinas en la escalinata del Pazo do Hórreo.

"En las distintas juntas de portavoces ya discutimos ese tema y quedaba perfectamente claro que las instalaciones comunes del Parlamento no se pueden utilizar para cualquier tipo de manifestación partidista. Alguien debería empezar a entender que tiene la obligación de respetar los espacios que son de todos. Y que no vale todo. Estamos llevando estas cuestiones a un clima francamente irrespirable", ha zanjado.