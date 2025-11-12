El PPdeG acusa a Sánchez de "lanzar bulos" e "insultar" a los gallegos que dieron a Feijóo "cuatro mayorías absolutas"

Archivo - Feijóo y Rueda juntos, en un acto de partido. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP gallego ha manifestado este miércoles su malestar por la intervención en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que han acusado de "lanzar bulos" e "insultar" a los gallegos y gallegas que, han recordado, "otorgaron cuatro mayorías absolutas" al ahora líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y revalidaron su "confianza" con Alfonso Rueda como candidato.

"A Pedro Sánchez no le llega con sus constantes agravios a Galicia, que hoy se ha dedicado a lanzar bulos desde el Congreso de los Diputados. Pero sus críticas a una Comunidad que funciona, estable y que aprueba cada año sus Presupuestos, son fácilmente rebatibles con datos", han advertido los populares.

Entre otras cuestiones, han enfatizado que "Galicia tiene más profesores que nunca antes: 31.800, pese a que hay menos alumnos". "Hay un profesor por cada 9,9 alumnos mientras que la media nacional es de un profesor por cada 11,3 alumnos", añade el PPdeG, que también ha subrayado que en la comunidad "toda la educación infantil es gratuita para todas las familias, sin que el Gobierno ponga un solo céntimo".

"La Xunta, con el PPdeG, invierte en sanidad un 50% más del que lo hacían PSOE y BNG: casi 5.700 millones de euros cada año, y hay 46.200 profesionales en la sanidad pública, un 28% más que en 2009", ha agregado el PPdeG, que también sostiene que "la época en la que la sanidad privada más creció en Galicia fue cuando gobernaban PSOE y BNG, que le incrementaron la asignación un 48% en cuatro años".

Sin embargo, los populares defienden que, "desde 2009 (cuando Feijóo recuperó la Xunta), en 16 años, sólo se actualizó un 3%".

Los populares también han trasladado que "la inversión de Galicia en dependencia se multiplicó por cuatro desde 2009" y que la Consellería de Política Social "es la que más crece en 2026, para financiar un esfuerzo sin precedentes en mejorar la atención a las personas mayores". Han añadido que, desde 2009, "el número de personas dependientes atendidas en Galicia se multiplicó por cinco: de 15.000 a 89.000".

"Y SIGUEN CONFIANDO EN EL PPDEG"

En este escenario, los populares han concluido que, con sus palabras, Sánchez "ha insultado a los gallegos y gallegas, que durante 13 años le otorgaron cuatro mayorías absolutas a Alberto Núñez Feijóo".

"Y, de hecho, siguen confiando en el PPdeG, como constata la mayoría absoluta lograda por Alfonso Rueda en 2024 y la victoria holgada que logró el PP en Galicia en las elecciones generales de 2023", han zanjado.