SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha señalado este viernes que el momento en el que el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dijo 'calladita' a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, no fue una "llamada a silenciar" a Colau sino, "clarísimamente, un reproche" al "silencio cómplice" que ella, y todos los miembros de su coalición, mantuvieron "durante los sucesivos escándalos" del Gobierno central en los últimos cuatro años.

"Hay que recordar a la señora Colau que, cuando hubo problemas con las pulseras antimaltrato, estuvo 'calladita'; que cuando los ministros se veían acorralados por la corrupción del Gobierno, del que formaba parte su formación, estuvo 'calladita'; y que cuando sucedieron fenómenos inexplicables que acabaron con la vida de mucha gente en sendos accidentes ferroviarios, estuvo 'calladita'", ha señalado este viernes en una rueda de prensa.

Pazos, preguntado por los medios, ha indicado que le parece "muy razonable" recordar a Colau "lo que hizo" cuando se producían "escándalos que rodeaban al Gobierno del que formaba parte su formación".

De esta forma, el portavoz popular ha considerado que "sacar esta expresión de contexto, haciendo creer" que Feijóo mandaba callar a una mujer, cuando "lo que le recordaba era el silencio cómplice que mantuvo", significa que el debate "le salió bastante mal".

El popular se ha remitido a la "literalidad" de las palabras de Feijóo y ha considerado que "no hay ninguna duda interpretativa", salvo para quienes "no encontraron, parece ser, ninguna otra rendija en ese debate y tuvieron que recurrir a la desesperada a sacar de contexto lo que todo el mundo quiso entender".

"No era una llamada a silenciar a la señora Colau, fue clarísimamente un reproche al silencio cómplice que mantuvo durante los sucesivos escándalos del Gobierno de Pedro Sánchez. Eso es lo que entendió absolutamente todo el mundo en España. Unos quieren reconocerlo y otros no", ha zanjado Pazos.

FEIJÓO "REPRESENTA LA BUENA GESTIÓN, VERDAD Y DECENCIA"

Asimismo, Pazos ha erigido al presidente del PP como el "único candidato" a la Presidencia del Gobierno centrado en "hablar" de lo que "de verdad le importa a los gallegos y a los españoles", frente a tres candidatos instalados en "el ruido, la confrontación y los intereses partidistas".

"Frente a los que se retroalimentan de la crispación, Feijóo representó ayer la garantía de tres valores que hoy resultan imprescindibles en España: buena gestión, verdad y decencia", ha afirmado Pazos, quien ha puntualizado que la buena gestión está "avalada" por 13 años de trabajo y "resultados en Galicia", frente al "fracaso" de Pedro Sánchez, que "pretende" presentarse ahora como "el solucionador" y hacer "en el tiempo de descuento de la legislatura" lo que "fue incapaz" de realizar en ocho años.

La gestión "agotada" tampoco encuentra alternativa en las "recetas intervencionistas" de Ada Colau, que donde gobernó "solo llevó inseguridad y empeoró el acceso a la vivienda", ni en Santiago Abascal, "cómodo en la queja permanente, pero sin ninguna experiencia ni propuesta real de gobierno".

"Frente a todos ellos, Feijóo puso medidas concretas sobre la mesa, como el plan de un millón de viviendas, rebajas fiscales y avales para que los jóvenes se puedan emancipar, o seguridad jurídica frente a la ocupación. Mientras los tres recurrieron al escapismo, la propaganda barata o los eslóganes fáciles, Feijóo habló claro y sin engañar a nadie", ha afirmado.

Ante un Gobierno "acorralado por la corrupción y la degradación institucional", Pazos ha defendido que Feijóo demostró que hay "otra forma de gobernar, con rigor, seriedad y devolviendo la dignidad a las instituciones".

"Ayer quedó claro que Sánchez y Colau solo representan la reedición de un Gobierno agotado y Abascal, la crítica sin alternativas. Solo Alberto Núñez Feijóo tiene un proyecto serio, fiable y pensado para mejorar la vida de las personas", ha sentenciado Alberto Pazos.