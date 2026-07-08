El PPdeG aprueba una iniciativa para pedir elecciones generales ante el "bloqueo" que niega el PSdeG

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, antes de una rueda de prensa en el Parlamento. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha aprobado con los votos del PPdeG una iniciativa del grupo mayoritario para pedir elecciones generales que ha recibido el rechazo de la oposición en el pleno. Por un lado, el PSdeG, que ha negado "bloqueo" en el Gobierno central, ha acusado a los populares de buscar "hacer ruido" con esta proposición, mientras que el BNG ha afeado que actúen conforme a una "estrategia marcada por Génova".

En su turno, la diputada del PP Paula Prado se ha preguntado "si España merece un Gobierno que gobierne o un Gobierno que vive permanentemente sentado en el banquillo de los acusados". "Llegó la hora de la decencia. Este Gobierno corrupto no puede estar ni un minuto más al frente de España. Ya no es que tenga una manzana podrida, es que tiene el cesto entero", ha aseverado.

Al respecto, Prado ha afirmado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tiene "miedo a las urnas" y por eso "se atrinchera en La Moncloa". A su juicio, "continúa porque necesita ganar tiempo para defenderse, para resistir y para tapar escándalos".

Por parte del grupo socialista, su viceportavoz, Lara Méndez, ha considerado que lo que pretende el PP gallego "es hacer ruido, seguir buscando confrontación e iniciar la precampaña electoral, porque saben que las elecciones serán en 2027".

"Lo que piden, básicamente, es adelanto de elecciones. Lo llevan pidiendo desde el año 23", ha destacado, antes de advertir que los populares "tienen miedo de que no les vuelvan a dar los números".

En cuanto al "argumento" de falta de presupuestos, Méndez ha dicho que "se cae" toda vez que Sánchez ya los "anunció" para el año que viene y el Consejo de Ministros aprobó este mares el techo de gasto.

Sobre el "bloqueo político", ha esgrimido que van "68 leyes solo en esta legislatura" y en total "300 textos legislativos, los mismos que en la época de Mariano Rajoy", así como "18 comparecencias de Sánchez".

Por su parte, la viceportavoz del PSdeG ha resaltado que el PP ha sido "condenado hasta en tres ocasiones por beneficiarse económicamente de la corrupción" y ha replicado que, mientras el PSOE actúa "con contundencia", el Partido Popular "protege a los corruptos".

Lo que "quieren" los populares, en su opinión, es "paralizar el avance social de los útlimos años, con empleo, con salarios". Y, en este extremo, Lara Méndez ha traído a colación las declaraciones del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, este martes sobre absentismo. "Ahora el señor Feijóo quiere bajarle el sueldo o las prestaciones por ausencias, que pueden ser permisos o bajas laborales. Por eso quieren al Gobierno socialista fuera de la Moncloa", ha alertado.

"Habrá elecciones cuando las convoque Sánchez, pero váyanse preparando, porque volveremos a gobernar, porque así nos dirán los vecinos y nos dará la confianza la ciudadanía", ha concluido la socialista.

Mientras, el parlamentario del BNG Iago Tabarés ha dicho que esta iniciativa es "bien representativa de lo que es el grupo popular", puesto que en "varias carillas de exposición de motivos no se menciona para nada a Galicia ni a los gallegos". "Podría ser, estoy convencido de que lo es, perfectamente presentable en Murcia", ha reprochado.

Por eso ve que los populares están "a una estrategia marcada en la calle Génova" y "pagada con dinero B". En este sentido, ha recordado que cuando el PP gobernó en Ourense no sacó adelante "ningún" presupuesto.

Tabarés también ha cargado contra las palabras de Feijóo sobre las bajas: "Señoría, el problema de las bajas laborales, digo, las bajas laborales no son un cáncer. El cáncer es el que provoca las bajas laborales", ha avisado.

Para terminar, ha remarcado que el Bloque "garantiza una persecución de la corrupción", ya sea "del PP, del PSOE, de Democracia Ourensana". "Estamos esperando por ustedes", ha apostillado. El diputado del grupo mixto, por su parte, se ha abstenido en la votación.

TOMÉ, LOS REGALOS Y UN DEBATE "LAMENTABLE"

En la réplica, Paula Prado ha acusado a Méndez de no actuar con "ninguna" contundencia contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, al que "sigue abrazando".

Y ha hablado de "regalos" para señalar que en 2011, cuando el PP entró a gobernar en el Ayuntamiento de Santiago, "llevaban 28 años gobernando socialistas y nacionalistas y había unas prácticas corruptas, terribles". "Esta que les habla los devolvió", ha afirmado, sobre los presentes.

Tras el debate, Méndez ha pedido la palabra para precisar una "inexactitud" ya que "ninguna" víctima, asegura, se puso en contacto con ella. Prado le ha respondido que escuchó a la víctima "en un programa de televisión y dijo que se había puesto en contacto" con la también secretaria de organización del PSdeG.

Por su parte, el presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, ha instado a ambas diputadas a terminar "este debate que da pena". "No doy más palabras. Es lamentable el debate de hoy", ha resuelto.

LO QUE DICE EL TEXTO APROBADO

El texto aprobado con el apoyo del PPdeG indica que el Parlamento acuerda "como resolución", en primer lugar, "censurar la anomalía que supone no haber realizado en toda la legislatura ninguno de los dos procedimientos democráticos que permiten comprobar si el Gobierno de España conserva la confianza parlamentaria: la tramitación de la ley de presupuestos generales del Estado y la celebración de un debate sobre el estado de la nación en el Congreso con la consecuente votación de resoluciones sobre el programa del Gobierno".

Un segundo punto se dirige a "constatar el bloqueo político en que se instaló la actual legislatura, con un Gobierno estatal que no logró aprobar ni una sola ley de presupuestos y con unas cortes generales que aprobaron el menor número de iniciativas legislativas en 33 meses de todas las legislaturas del actual periodo democrático".

El tecer apartado se refiere a "constatar la necesidad de que el Gobierno de España y su presidente asuman las responsabilidades políticas necesarias por los múltiples casos de corrupción que se investigan en relación con sus actividades y con las del PSOE y que desembocaron en la investigación por distintos delitos de corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE designados por Pedro Sánchez y de numerosos altos cargos del Gobierno, incluido el exministro de Transportes".

Por último, muestra "la voluntad de la Cámara gallega de que el presidente del Gobierno de España proponga la disolución de las cortes generales y proceda a la inmediata convocatoria de elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, de tal forma que los ciudadanos puedan pronunciarse democraticamente sobre la situación política actual y determinar la composición de un nuevo Gobierno con respaldo suficiente para afrontar los retos del país".

Además, la iniciativa insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno para "requerirle que depure responsabilidades en relación con la operación que presuntamente implica a altos cargos y ex altos cargos del Gobierno de España en actuaciones financiadas por el PSOE para entorpecer las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Gobierno, al PSOE y al entorno familiar del presidente Sánchez".