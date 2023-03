El PPdeG avala un debate "serio" sobre gestación subrogada, pero dice que "no es el momento" y ve "una cortina de humo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que el partido en Galicia avala un debate "serio, sosegado y calmado" sobre la gestación subrogada, en la línea de lo manifestado por el presidente Alfonso Rueda y el líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, que situaron la mercantilización como una línea roja. Pero sostiene que este "no es el momento" y que es un asunto "sensible" sobre el que no conviene legislar bajo la influencia de las "noticias del corazón".

Y tras esta reflexión, ha sugerido que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez está utilizando la polémica suscitada tras la decisión de la actriz y presentadora Ana Obregón de acudir a esta vía, ilegal en España, en Estados Unidos, como "cortina de humo" para desviar el foco de lo que --ha dicho-- es "realmente urgente e importante". Al respecto, ha aludido a la necesidad de "modificar" la ley del 'solo sí es sí' y a los efectos de la conocida como 'ley trans'.

"En este momento vemos como se politizan todos los debates sociales y eso es una muestra de totalitarismo. Si realmente quieren defender los derechos de las mujeres, lo que tienen que hacer es modificar cuanto antes la ley del 'solo sí'", ha advertido Prado.

De hecho, la dirigente popular ha advertido que esta norma es "la más perjudicial para los derechos de las mujeres", ya que ha rebajado las penas y "puesto en la calle" a decenas de agresores sexuales. "Eso sí que es intolerable en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo", ha apostillado.

Es más, ha advertido que los efectos de la ley del 'solo sí' solo generan "antipatía" en relación al feminismo, algo que, ha sentenciado, "no se merece un movimiento que lucha por la igualdad desde hace tantos años".

"CORTINA DE HUMO"

Prado se ha remitido al texto orgánico popular que, en el congreso del año 2017, se abría a debatir sobre la gestación subrogada, pero también ha manifestado con contundencia que el PP no quiere entrar "ahora" en el mismo. "No es el momento de ese debate", ha esgrimido.

Y ha insistido en que se trata de una "cortina de humo" para "tapar todas las barbaridades y el ultraje a los derechos de las mujeres" que suponen, a su modo de ver, normas como la ley del 'solo sí es sí' o la 'ley trans'.

Sobre esta última, ha apuntado a que ya se empiezan a ver "el mal uso" que se hace de la norma y ha ejemplificado con presos que tramitan el cambio de género para ir al módulo de mujeres --en referencia al caso de seis reclusos que trascendió recientemente en Asturias--.

"Esto es lo que hay que abordar, lo urgente y lo importante. El resto son debates del Sálvame Deluxe y de la prensa del corazón", ha zanjado.