El PPdeG condena el ataque al centro de menores migrantes en Monforte: "La violencia no es el camino"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha mostrado su condena y "profundo rechazo" al ataque con artefactos incendiarios al edificio que albergará el centro de la Xunta para acoger a menores migrantes en el municipio lucense de Monforte.

Así lo han trasladado varios políticos de los populares gallegos a través de sus perfiles oficiales de la red social 'X', donde han mostrado el "máximo respeto" al trabajo de los cuerpos policiales.

"Quiero trasladar mi condena y profundo rechazo a cualquier tipo de acto violento que, en ningún caso, es justificable", ha publicado el portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Antonio Ameijide. También ha mostrado su repulsa a los hechos la presidenta y portavoz del PP de Monforte de Lemos, Katy Varela.

Asimismo, el PP de la provincia de Lugo ha incidido, a través de redes sociales, en que la violencia "no es el camino" y esperan que la investigación de la Policía Nacional "determine lo sucedido".