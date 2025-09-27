PPdeG contrapone la "máxima prioridad" que Galicia da a la vivienda frente a los "anuncios vacíos" del Gobierno central

Jornada informativa organizada por el PPdeG para tratar el problema de acceso a la vivienda. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha contrapuesto la "máxima prioridad" que el Ejecutivo gallego da a la vivienda frente a los "anuncios vacíos" y las "improvisaciones" del Gobierno central.

Así lo han señalado este sábado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, en la clausura de una jornada informativa organizada por el partido para tratar el problema de acceso a la vivienda.

Prado ha incidido en que "es una obligación" buscar "soluciones reales, pragmáticas y aplicables" ante esta problemática y ha ensalzado las "recetas eficaces" que se utilizan en Galicia. Entre ellas ha destacado el "compromiso" del Ejecutivo gallego de duplicar el parque público de vivienda hasta alcanzar las 8.000.

Frente a ello, la número dos de los populares gallegos ha criticado las políticas de vivienda "inexistentes o, en el mejor de los casos, equivocadas" del Gobierno central en materia de vivienda.

Ante esto, ha demandado al Ejecutivo estatal la cesión de las viviendas que la Sareb tiene en Galicia, un nuevo Plan Estatal de Vivienda "eficiente y dialogado" y "más seguridad para los propietarios ante la ocupación ilegal".

Por su parte, Luis Menor ha afirmado que los partidos políticos y los gobiernos tienen "la imperiosa obligación" de dar soluciones "reales" a un problema como el de la vivienda que, según Menor, va camino de convertirse en el "mayor obstáculo de progreso de la sociedad en el siglo XXI".

En este sentido, ha subrayado el "absoluto compromiso" de la Xunta para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, con una hoja de ruta "bien definida" y que tendrá "impacto positivo en toda la ciudadanía".

Los populares gallegos también han incidido en la "necesidad" de derogar la Ley Estatal de Vivienda para "dar seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler".