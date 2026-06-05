El PPdeG critica la "actitud escapista" del Gobierno: "La paciencia de los españoles está desbordada"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, ha censurado la "actitud escapista" del Gobierno central ante los diferentes casos de corrupción que han transcendido en las últimas semanas y ha instado al PSdeG a "escuchar a la gente".

Preguntado por la petición de militantes socialistas de un congreso extraordinario y la postura del PSOE en Galicia respecto a los últimos casos, el portavoz popular ha lamentado que la respuesta del partido que lidera José Ramón Gómez Besteiro fuese "la callada" y decir que "son cosas puntuales y que no tienen nada que ver con el PSOE, con el Gobierno y con la dirección conjunta de los dos".

Por eso, ha subrayado que los socialistas gallegos deberían "escuchar a la gente" porque, en su opinión, "la paciencia de los españoles está desbordada desde hace muchos meses".

"Creo que cualquiera de las situaciones que conocimos en las últimas semanas, aisladamente, justificarían la convocatoria de elecciones y, todas ellas, conjuntamente, configuran un tsunami de corrupción de tal magnitud que resulta incomprensible para cualquier ciudadano que alguien crea que puede ponerse de perfil y no asumir de manera clara las consecuencias de la actual situación", ha reprochado.

Así, ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios "tengan asumido" que los españoles "deben sufrir" lo que ha calificado de "gota malaya de indecencia" porque el Gobierno, ha añadido, "no está dispuesto a dar el paso al frente que piden todos los ciudadanos: una convocatoria inmediata de elecciones para elegir entre todos cómo se produce la regeneración democrática".

"La actitud escapista del Gobierno es incompresible para cualquiera que no esté mirando esto con el filtro del partidismo", ha zanjado Alberto Pazos.