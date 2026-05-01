El PPdeG critica los incidentes del pleno de Lugo y acusa a socialistas y nacionalistas de "cruzar una línea roja"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la Festa da Filloa de Muimenta, en Cospeito (Lugo).
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la Festa da Filloa de Muimenta, en Cospeito (Lugo). - PPDEG
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 1 mayo 2026 15:23
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COSPEITO (LUGO), 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado los incidentes vividos este jueves en el pleno municipal de Lugo, con abucheos y lanzamiento de monedas al grupo 'popular' y a la concejal tránsfuga María Reigosa, impulsores de la moción de censura contra el gobierno municipal, y ha acusado al PSdeG y al BNG de "cruzar una línea roja".

En declaraciones durante una visita a Cospeito (Lugo), con motivo de la Festa da Filloa de Muimenta, Paula Prado ha vuelto a denunciar la "antitud antidemocrática" de socialistas y nacionalistas, frente a lo que el PP gallego denomina como "la moción de impulso" en Lugo.

"Continúan en la escalada de insultos, de odio y de manipulación de un proceso democrático", ha insistido la número 2 del PPdeG, que ha remarcado que PSdeG y BNG "cruzaron una línea roja al tratar de hacer todo lo posible por boicotear el pleno municipal", en alusión al cambio de hora, a la "convocatoria de manifestación" y al hecho de que se pusieron "del lado de quien insulta y agrede a representantes municipales democráticamente elegidos".

Paula Prado ha reiterado que PSdeG y BNG quieren "frenar un proceso absolutamente legal, sin ser capaces de defender su gestión en el gobierno bipartito". "Cuando el PP trata de trabajar por la ciudadanía de Lugo, socialistas y nacionalisas solo tienen interés en frenar la moción, un proceso que validaron cuando se trató de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa", ha constatado.

Finalmente, ha reafirmado el apoyo del PPdeG a la líder del partido en Lugo, Elena Candia, y al resto de compañeros, que "cuentan con un proyecto para Lugo, pensado en resolver los problemas de los vecinos". "Elena Candia será alcaldesa, y reactivará la ciudad, porque merece un gobierno mejor y salir de la inacción", ha sentenciado Prado.

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