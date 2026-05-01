El PPdeG critica los incidentes del pleno de Lugo y acusa a socialistas y nacionalistas de "cruzar una línea roja"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en la Festa da Filloa de Muimenta, en Cospeito (Lugo). - PPDEG

COSPEITO (LUGO), 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado los incidentes vividos este jueves en el pleno municipal de Lugo, con abucheos y lanzamiento de monedas al grupo 'popular' y a la concejal tránsfuga María Reigosa, impulsores de la moción de censura contra el gobierno municipal, y ha acusado al PSdeG y al BNG de "cruzar una línea roja".

En declaraciones durante una visita a Cospeito (Lugo), con motivo de la Festa da Filloa de Muimenta, Paula Prado ha vuelto a denunciar la "antitud antidemocrática" de socialistas y nacionalistas, frente a lo que el PP gallego denomina como "la moción de impulso" en Lugo.

"Continúan en la escalada de insultos, de odio y de manipulación de un proceso democrático", ha insistido la número 2 del PPdeG, que ha remarcado que PSdeG y BNG "cruzaron una línea roja al tratar de hacer todo lo posible por boicotear el pleno municipal", en alusión al cambio de hora, a la "convocatoria de manifestación" y al hecho de que se pusieron "del lado de quien insulta y agrede a representantes municipales democráticamente elegidos".

Paula Prado ha reiterado que PSdeG y BNG quieren "frenar un proceso absolutamente legal, sin ser capaces de defender su gestión en el gobierno bipartito". "Cuando el PP trata de trabajar por la ciudadanía de Lugo, socialistas y nacionalisas solo tienen interés en frenar la moción, un proceso que validaron cuando se trató de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa", ha constatado.

Finalmente, ha reafirmado el apoyo del PPdeG a la líder del partido en Lugo, Elena Candia, y al resto de compañeros, que "cuentan con un proyecto para Lugo, pensado en resolver los problemas de los vecinos". "Elena Candia será alcaldesa, y reactivará la ciudad, porque merece un gobierno mejor y salir de la inacción", ha sentenciado Prado.