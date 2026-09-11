PPdeG crítica que el PSdeG "dé por sentado" que no habrá acuerdo sobre la AP-9 e insiste en un traspaso con "garantías"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha criticado que el Partido Socialista de Galicia "dé por sentado" que no habrá acuerdo en la comisión bilateral entre Xunta y Estado sobre el traspaso de la AP-9 y ha insistido en que lo que Galicia quiere es una transferencia con "garantías".

Así se ha pronunciado el dirigente socialista al ser preguntado este viernes por las afirmaciones en las que el PSdeG aseguró que la Xunta pretende interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley orgánica porque "no quiere" esta transferencia.

En su intervención, el dirigente popular ha asegurado que le "preocupa mucho" estas palabras del PSdeG en las que se "da por sentado" que va a ser "imposible" que se alcance un acuerdo en esta reunión de la comisión bilateral.

Dicho esto, Pazos ha asegurado que espera que el Gobierno de España acuda al encuentro con la "misma voluntad de entendimiento" con la que, según ha dicho, le "consta" que va a acudir el Ejecutivo gallego.

"Lo que queremos son garantías, alto tan sencillo como eso", ha subrayado Pazos, que ha señalado que "hace muy pocos meses" todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara gallega estaban "absolutamente de acuerdo" sobre este asunto.

Pazos ha asegurado que algunos tendrán que aclarar por qué cambiaron su posición y "ahora aceptan la derogación de cláusulas que incluso ellos mismos impulsaron" en el Parlamento de Galicia. "Es una falta de rigor preocupante y lo que espero es que tenga lugar esa comisión acabe felizmente", ha dicho.