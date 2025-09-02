El PPdeG, sin descartar "algún cambio puntual" en el Gobierno gallego, ve a Rueda "satisfecho" con su equipo

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, comparece tras la junta de portavoces. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, no descarta que haya "algún cambio puntual o remodelación" en el Gobierno gallego tras la ola de incendios de agosto, si bien ve al presidente, Alfonso Rueda", "bastante satisfecho" con la actuación de su equipo durante esta crisis.

Preguntado sobre el posible cese de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces para fijar el orden del día del primer pleno del nuevo curso político en el Parlamento gallego, Pazos ha reconocido que hay "margen de mejora" en la gestión de los fuegos de este verano.

Aunque el dispositivo de la Xunta es "el mejor que existe en toda Europa", ha admitido que "ante nuevas circunstancias" que aumentan la voracidad de los incendios hasta convertirlos en los mayores de la historia de Galicia, "cabe analizar el margen de mejora que tienen todas las administraciones públicas".

En este contexto, el portavoz popular ha dicho que no tiene "demasiadas dudas" de que el presidente está "bastante satisfecho de cómo actuó su equipo", por lo que los eventuales cambios en el Ejecutivo podrían llegar "fruto de esos análisis" y en función de las próximas políticas que haya que implementar.

En todo caso, Pazos ha asegurado que en el partido estan "francamente orgullosos del esfuerzo que se hizo" para combatir esta ola de incendios.