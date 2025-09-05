El PPdeG destaca el papel de Rueda durante los incendios frente a una oposición "más preocupada de montar algaradas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado el trabajo de la Xunta y el papel de su presidente, Alfonso Rueda, durante la ola de incendios de agosto. Enfrente ha situado a la oposición, "más preocupada de montar algaradas" y de esparcir "bulos" que de ayudar.

Así se ha manifestado el portavoz popular durante una rueda de prensa a escasos días del inicio del curso político en la Cámara gallega, con un pleno que arrancará este martes y en el que los fuegos ocuparán buena parte de los asuntos abordados, empezando por la comparecencia de Rueda.

Pazos ha señalado a los incendiarios como responsables de provocar las llamas que luego ponen en peligro a viviendas y personas. Así, ha tirado de datos del Gobierno central para advertir que "más del 80 por ciento" de los incendios tienen origen humano --aunque la gran mayoría de estos son negligencias--.

En este contexto, el portavoz del PPdeG ha ensalzado el "excelente trabajo hecho" por los profesionales, bomberos, brigadas y fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajaron en el operativo para hacer frente "a más de 35 fuegos diarios" en Galicia, aunque "la mayoría" fueron solo conatos. Seguidamente, Alberto Pazos ha reivindicado el trabajo de Rueda, "desplazándose diariamente" a todos los puntos.

El popular también ha celebrado que esta crisis de incendios se saldase sin coste de vidas humanas, aunque ha aprovechado para desear una "pronta recuperación" a los dos brigadistas que siguen en el hospital de A Coruña.

Asimismo, una vez extinguidos los grandes fuegos, Pazos ha destacado la puesta a disposición de un "amplio paquete de ayudas" por parte de la Xunta, acompañado de 17 oficinas esparcidas por las zonas afectadas para hacer "ágil y sencillo" el proceso de solicitud.

Tras lamentar el papel de BNG y PSdeG durante esta crisis, el portavoz parlamentario del PPdeG se ha referido al primer pleno del curso como una oportunidad de "contraponer" ambos proyectos.