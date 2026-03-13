El PPdeG emplaza al Gobierno a acordar con las autonomías las medidas a adoptar frente a las consecuencias de la guerra

Archivo - El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, en rueda de prensa. - PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha emplazado al Gobierno a acordar con las autonomías las medidas a adoptar para hacer frente al aumento de precios de la energía derivados de la guerra en Oriente Medio y su impacto en la economía.

Preguntado sobre si la Xunta adoptará alguna medida, Alberto Pazos ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "siempre va a estar al lado de las necesidades de los gallegos", pero ha considerado que "le corresponde en primera instancia al Gobierno de España tomar esas medidas".

Asimismo, ha recordado las palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para subrayar que "no estaría mal" que el Gobierno convocase a los representantes institucionales de las comunidades para "consensuar" estas medidas y atender las demandas de las autonomías, "que son las que tienen un conocimiento más directo de las necesidades de los distintos territorios".

Además, interpelado por las palabras en las que el presidente de la Xunta aseguró que la posición de la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sobre la guerra no representaba la del PPdeG, Pazos ha dejado claro que comparte cualquier opinión del líder del PPdeG. "Como no podría ser de otro modo dado que soy el portavoz del grupo que él mismo preside", ha incidido.