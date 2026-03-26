El PPdeG homenajea a Miguel Ángel Blanco, "símbolo de coraje democrático" y "ejemplo para los jóvenes"

El PPdeG homenajea a Miguel Ángel Blanco en A Merca (Ourense). - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha homenajeado este jueves a Miguel Ángel Blanco en el noveno aniversario de su nombramiento como presidente honorífico de las Nuevas Generaciones del PP, como "ejemplo moral y de coraje democrática" y para los jóvenes frente a partidos que "no condenan la historia reciente de España".

En un acto celebrado en el Monumento a la Libertad, en A Merca (Ourense), erigido en honor al concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha remarcado que los populares tienen "la conciencia tranquila". "Estamos donde tenemos que estar. Lo que no entendemos es cómo hay partidos que no condenan los asesinatos de ETA y pretenden legitimar su existencia", ha criticado.

Según ha trasladado el PP en una nota de prensa, Prado ha mostrado su rechazo al "empleo partidista" de discursos sobre memoria histórica que parten de partidos "aliados con los herederos de la banda terrorista e incluso asesorados por ellos".

Del mismo modo, ha hecho referencia a la salida de prisión de la exjefa de ETA, 'Anboto', "gracias al acuerdo PSOE-Bildu con el beneplácito del PNV". "Vemos que la inmoralidad de la izquierda no tiene fin", ha aseverado.

Para la número dos de los populares gallegos, es una "falta de respeto para las víctimas y las familias" que salgan a la calle personas que "tanto daño hicieron, sin pedir perdón y sin ayudar a esclarecer los crímenes que costaron la vida a tantas personas". Asimismo, ha afeado a los partidos de izquierda que les den "lecciones cuando quieren tapar la memoria más reciente de España".

"UNA GENERACIÓN CON RESPONSABILIDAD"

Por su parte, la presidenta de Nuevas Generaciones del PPdeG, Nicole Grueira, ha reafirmado el "compromiso" de los jóvenes como una generación que "coge el relevo de Blanco con orgullo, con responsabilidad y convicción".

"Este año se cumplen nueve años de su nombramiento como presidente honorífico de las Nuevas Generaciones nacionales, y para nosotros no es solo una fecha, es una responsabilidad mantener vivo su legado político y humano y recordar que hay cosas que nunca pueden volver a ocurrir", ha manifestado.

Para Grueira, las nuevas generaciones tienen ahora la "responsabilidad" de recordar lo que ocurrió y defender los valores de "la libertad, el pluralismo, la convivencia y el respeto". "Miguel Ángel Blanco demostró que la gente joven puede y debe ser protagonista en la vida pública; que implicarse vale la pena", ha reivindicado.