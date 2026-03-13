El PPdeG impide que el candidato del BNG sea vicevaledor, entre acusaciones de "veto político sin precedentes"

Fernando de Abel Vilela en una rueda de prensa. - ADEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha confirmado este viernes en votación el rechazo que ya había anticipado a que el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela, a quien el BNG proponía para adjunto a la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ocupe este puesto. Los nacionalistas acusan a los populares de romper un pacto institucional y materializar "un veto político sin precedentes".

Lo ha verbalizado una vez más este viernes, en el seno de la Comisión de Peticiones en la que tuvo lugar el debate, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil. Enfrente, la secretaria general del PPdeG y también diputada, Paula Prado, ha acusado al Bloque de querer "dar la vuelta a la tortilla" e "imponer" a un candidato sin "consensuarlo" antes y sin que se ajuste al "perfil institucional" que, a su juicio, exige el cargo.

Así, Prado ha argumentado que los populares frenan la candidatura de Fernando de Abel no "por el currículo presentado" por los nacionalistas en la Cámara --y que ha sido validado por los servicios jurídicos y por la Mesa del Parlamento-- sino "por el que no" incorporan y ha hecho hincapié en sus vínculos, por ejemplo, con asociaciones ecologistas (Adega) y en sus actuaciones en materia eólica.

En este escenario, el rechazo --que ya había anticipado el PPdeG previamente y su portavoz en la Cámara, Alberto Pazos, en una rueda de prensa este mismo viernes-- se ha materializado en dos votaciones seguidas que tienen carácter ponderado. La mayoría absoluta de los populares ha impedido que avance la propuesta, que ha sido apoyada por el BNG y por el diputado de Democracia Ourensana (DO), Armando Ojea.

El PSdeG se ha abstenido y el diputado Aitor Bouza, tras quejarse de que los socialistas (tercera fuerza en el hemiciclo autonómico) hayan sido "excluidos" del diálogo para renovar la institución, ha afeado a PP y BNG que por su actuación "vaya a quedar bloqueada". Tras la votación, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha explicado que, tras materializarse el rechazo a este candidato, se reactivará el proceso.

¿CÓMO SE FRAGUÓ EL DESACUERDO?

Fernández Galiño fue reelegida recientemente para continuar al frente de la institución del Valedor do Pobo con el aval de los nacionalistas, segunda fuerza en el hemiciclo del Pazo do Hórreo, tras los populares, que tienen mayoría absoluta y que también votaron que sí.

Existía, en consecuencia, un pacto previo --habitual en la tradición parlamentaria gallega-- entre populares y nacionalistas, de forma que los diputados del grupo que encabeza Ana Pontón se comprometían a apoyar la continuidad de Fernández Galiño (su designación requiere el aval de 3/5 de los 75 diputados gallegos) a cambio de nombrar a su 'segundo' (exige mayoría simple).

Dos semanas atrás trascendió que Fernando de Abel era la propuesta del BNG --que lo registró, según dijo, por un error técnico, y posteriormente lo retiró--, pero los populares manifestaron su malestar "por las formas" y advirtieron que era una propuesta que no tenía su visto bueno previo y que tenían que analizar qué postura tomar.

La semana pasada el portavoz parlamentario ya avanzaba que el profesor de Derecho Administrativo que el Bloque quería como adjunto a la Valedora do Pobo, vinculado a Adega y quien ha ejercido labores de asesoría jurídica a plataformas que rechazan proyectos como el de Altri en Palas de Rei (Lugo), no tendría su respaldo por no ajustarse al perfil "institucional" pactado y tener "mucho más que ver con el activismo".

Estos argumentos han sido reiterados este viernes por la popular Paula Prado, mientras que Rodil se ha reafirmado en que su candidatura era "impecable" y cumplía los requisitos estipulados, como, ha incidido, evidencia el hecho de que haya recibido el aval de los servicios jurídicos de la Cámara.