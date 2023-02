PPdeG inicia la carrera para los comicios municipales con vistas en los nacionales: "Ganar, clave para vencer a Sánchez"

Feijóo defiende en la presentación de los 313 candidatos populares a las elecciones locales que "Galicia no sería lo mismo sin este PPdeG"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha iniciado este sábado la carrera hacia las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con vistas en la política nacional, defendiendo que un PP con una victoria local "será clave para derrotar a Sánchez".

Son palabras del presidente de los populares gallegos, Alfonso Rueda, que ha participado esta mañana en el acto de presentación de los 313 candidatos del PP a las municipales. En el compostelano Multiusos Fontes do Sar ha estado acompañado también por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz nacional de campaña, Borja Sémper; y otros cargos nacionales y autonómicos, también miembros del Gobierno de la Xunta.

En un recinto con, según la organización popular, 4.000 asistentes, Rueda ha defendido la necesidad de mostrar una imagen de "partido unido y vivo" y ha agradecido a todos los alcaldables su "valentía y responsabilidad".

Se ha dirigido especialmente a los cuatro presidentes provinciales y a los candidatos que han intervenido antes que él: Borja Verea, candidato a la alcaldía de Santiago, en representación de la provincia de A Coruña y de los alcaldables de las siete ciudades gallegas; Sabela Fole, por Cambados, representando a la provincia de Pontevedra; José Luis Gavilanes, actual alcalde y candidato a la reelección de Xunqueira de Ambía, por la provincia de Ourense; y Nicole Grueira, que se presenta por Pol, siendo la primera candidata nacida en el S.XXI, y que ha intervenido por la provincia de Lugo.

De ellos ha destacado su "amplia experiencia" y la "cantera" que ejemplifican; "candidatos que dan la cara".

NECESIDAD DE MAYORÍA ABSOLUTA

"Los candidatos populares no tiene que esconder que si son del BNG, harán alcalde a alguien del PSdeG y al revés. No representan a pequeños partidos sin ideología que ofrecen sus votos al mejor postor. Son candidatos libres, sin hipotecas, libres para trabajar", ha señalado.

Ha admitido además que "no llega con otra cosa que no sea ganar, hay que sacar matrícula de honor". "La alternativa la conocemos perfectamente: Gobiernos en minoría que perdieron elecciones y que tienen las alcaldías paralizadas; imposiciones ideológicas y fallos de gestión", ha advertido.

Pasó, ha comentado, "con el PSOE de Zapatero y con el de Pedro Sánchez; y con el BNG de Ana Pontón, y con el Bloque también de Pontón, que ya estaba en aquella época".

Considera el también presidente de la Xunta que los comicios municipales "son la antesala de muchas cosas" y afea que "para hacer oposición a Feijóo, se la hagan a Galicia, que quieran que no gane Galicia".

"¿Cómo pueden decir que somos independentistas por querer gobernar nuestro litoral cuando vemos cómo tragan con otros; cuando vemos que hay miles de millones de euros embalsados en Pertes que no mueven; cómo puede ser que sigamos con los trenes más caros, más viejos y más lentos?, se ha preguntado Rueda. "En otros sitios no pasaría, no se atreverían", ha afirmado.

"SIN SECTARISMOS Y CON SENTIDIÑO"

El líder de los populares gallegos ha pedido a sus candidatos "gobernar sin sectarismos, sentidiño, respeto y vocación". "La política es vocacional, aquí se viene a servir antes de todo. Si no lo tenéis claro aún estáis a tiempo de no representar al PP", ha comentado.

"Os pido que abramos una nueva etapa en la que escoger entre Gobiernos que decepcionan en tantos municipios gallegos o Gobiernos responsables como el de la Xunta. No nos vamos a someter a nadie, a socios que nos obliguen a hacer cosas que no queremos. Galicia es un territorio orgulloso de su tierra pero abierta a España", ha argumentado.

Además de referirse a los nacionalistas, ha apuntado también a los socialistas, "que le han perdido el respeto absolutamente a Galicia". "Un Partido socialista tan bravo aquí pero tan manso en Madrid", ha censurado.

GESTIONAR GALICIA "ES LO MEJOR QUE TE PUEDE PASAR"

Alfonso Rueda ha agradecido también la participación de Núñez Feijóo, bromeando con "lo bien que está", momento en el que se han escuchado gritos de 'guapo', 'guapo', entre los asistentes. "Los ministros de Sánchez nos vienen a explicar quién era Feijóo, como si no lo conociéramos. Y lo que más me fastidia, dicen que no vales porque vienes de Galicia, porque gestionaste Galicia y eso no tiene mérito. Y gestionar Galicia es un honor, es lo mejor que te puede pasar", ha reivindicado.

Tras la intervención del presidente de los populares gallegos, ha clausurado el acto Alberto Núñez Feijóo, que ha recordado que en el mismo recinto en el que este domingo presentaban a los candidatos, el año pasado él "pedía permiso a la Ejecutiva" para presidir el PP a nivel nacional.

"Nunca olvidaré ese día, la ilusión que me transmitisteis y la responsabilidad. Gracias a todos vosotros un año después soy muy consciente de la responsabilidad que asumí y siento que el partido está muy preparado para volver a ganar las elecciones", ha rememorado.

Se reconoce "muy orgulloso" de la "generosidad" de todo el partido en el relevo tanto del presidente de la formación como de la Xunta de Galicia. "Y por lo bien que siguen cuidando Galicia y que se sigan identificando todo los días con esta tierra",

"Galicia no sería lo que es sin este PPdeG. Creo que lo que hicimos hace un año está bien construido, lleno de generosidad y eso es lo que hace grande a un partido. No lo hacen grande las luchas, las divisiones o los enfrentamientos. Galicia no quiere problemas, quiere soluciones", ha aseverado el líder del PP.

FEIJÓO: "LLEVO A GALICIA EN EL CORAZÓN"

Feijóo ha mostrado además su respaldo al responsable de la Xunta, con el que cree que "acertaron" y que hay "presidente para muchos años, que es lo que se necesita; tener cosas sólidas".

Por último, ha lanzado un mensaje de ánimo a los alcaldables gallegos, recordándoles que la política "trata de asumir responsabilidades". "Para la mayoría sería más fácil no dar un paso adelante; para los que ya son alcaldes, sería más fácil dar un paso atrás y retirarse invicto y para los que no saben si van a sacar mayoría, sería más fácil ir con el BNG o el PSdeG, a los que no les hace falta mayoría, a los que no les hace falta ni ganar para gobernar", ha apuntado.

"Llevo a Galicia en el corazón y eso no es necesario explicarlo. Casi todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí y casi todo lo que he hecho en política, lo he hecho en Galicia", ha concluido Núñez Feijóo.