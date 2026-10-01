El PPdeG ironiza con "los campamentos" como "solución habitacional" de Sánchez e insta a "dejar de calentar la calle"

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, en rueda de prensa. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha ironizado con que "la solución habitacional por la que será recordado (Pedro) Sánchez es la construcción de campamentos". "El campamento de Sol y los campamentos de Ceuta", ha sentenciado la número dos del partido que lidera Alfonso Rueda, antes de apelar a que "hay que dejar de calentar la calle".

En una comparecencia de prensa en la jornada en la que la acampada por la vivienda se ha trasladado a la compostelana Praza do Obradoiro, Prado también ha comentado en tono jocoso que supone que el BNG "estará ayudando allí en la construcción del campamento que tiene montado debajo de su despacho" la alcaldesa de la capital gallega, la nacionalista Goretti Sanmartín.

En una intervención en la que ha cargado contra los decretos estatales de vivienda, la dirigente popular ha sido cuestionada acerca de su visión sobre las acampadas asentadas en Madrid y otras ciudades, entre ellas Santiago, ante lo que ha respondido que, a su juicio, "hay que ser muy serios y dejar de intentar sacar rédito partidista y de calentar la calle como están haciendo ahora con estos campamentos".

Prado ha esgrimido que es "absolutamente legítima" la preocupación de los jóvenes por la vivienda. "A nosotros también nos preocupa y es cierto que hay un problema, no lo vamos a negar", ha admitido, antes de advertir, en todo caso, que "no se va a resolver con algaradas, ni con campamentos en plazas de ayuntamientos".

"Se va a resolver con medidas serias y rigurosas como las que está poniendo encima de la mesa el Gobierno gallego", ha sentenciado. Y sobre el hecho de que el diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, defienda las acampadas, ha agregado, en tono irónico, que no solo no le "sorprende" sino que le parece "lógico", dado que la protesta "es contra el Gobierno de Pedro Sánchez".

"La misma vicepresidenta decía que había que manifestarse en su contra, así que no me sorprende. Hacer autocrítica está bien", ha apostillado.

"OCHO AÑOS IMPROVISANDO"

Más allá, Prado ha acusado al Ejecutivo central de "llevar ocho años improvisando, sin construir una sola vivienda y operando de espaldas a las comunidades, mientras el Gobierno gallego, "pese a los recortes, sigue centrado en construir vivienda, defendiendo la seguridad jurídica de los propietarios e inquilinos, apostando por la oferta y aportando soluciones reales ante la preocupación de los gallegos y gallegas".

La dirigente popular ha criticado los decretos estatales, que incluyen, ha afeado, "medidas intervencionistas ineficaces" y, además de reducir a "humo" las normativas, se ha quejado que "una vez más" no se haya informado del contenido a las comunidades.

Para la secretaria general del PPdeG, estas medidas "llegan mal y tarde" y son un "refrito" de otras iniciativas cuyo único logro, considera, es "retirar viviendas del mercado del alquiler y generar inseguridad jurídica a los propietarios".

A su modo de ver, la improvisación del Gobierno central "queda evidenciada", recordando que la propia ministra de Vivienda no sabía responder a las preguntas de los periodistas sobre los decretos y el retraso de la publicación de uno de ellos.

Además, Prado lamenta que el BNG apoye estas medidas, "no porque quieran resolver el problema de la vivienda o porque defiendan a Galicia, sino por intereses partidistas".

CRÍTICAS AL BNG: "ESTÁN MUY PERDIDOS"

En este punto, se ha preguntado "qué le pasa al independentismo gallego, ya que hace semanas que la líder de los nacionalistas, Ana Pontón, cuestiona dónde están las viviendas prometidas por el presidente Alfonso Rueda e incluso trata de confundir a los gallegos en las redes sociales sobre el número de viviendas construidas en Santiago".

"Están muy perdidos. Una pena que en vez de ir la entrega de viviendas programada por el Gobierno gallego, a la que estaba invitada, en el barrio de Lamas de Abade, fuese a las viviendas de O Castiñeiriño, que están en proceso de finalizar", ha ironizado, en referencia a una publicación de Pontón en redes sociales.

Además, ha remarcado que, "entre las viviendas que visitó Pontón y las que realmente visitó el presidente Rueda, ya son 48, frente las 24 que aseguraba la líder del BNG". "Y habrá muchas más. Solo en la ciudad de Santiago están previstas más de 430", ha dicho.

La secretaria general ha lamentado lo que interpreta como un discurso del BNG del "negacionismo", siguiendo "la orden de la UPG de oposición e intentar incendiar lo que funciona". En este sentido, advierte que los populares estarán "muy atentos" sobre la actividad del BNG para ver "si son ellos los que están manipulando las plataformas en contra de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), que buscan paralizar la construcción de vivienda".