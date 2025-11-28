El PPdeG llama a asistir a marcha de Madrid: "Queremos que la democracia se imponga a la mafia que okupa la Moncloa"

Alberto Pazos Couñago - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha animado a asistir a la concentración convocada por el Partido Popular el domingo en Madrid para "gritar, alto y claro" que quieren que la "democracia se imponga sobre la mafia que okupa en este momento la Moncloa".

Alberto Pazos ha iniciado este viernes su rueda de prensa en el Parlamento de Galicia haciendo referencia a la entrada en prisión del "segundo secretario de Organización del PSOE, mano derecha de Pedro Sánchez, ex todopoderoso ministro de Transportes y defensor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, José Luis Ábalos, acompañado de su más fiel colaborador, Koldo García, protagonista principal de este entramado corrupto que salpica directamente a Pedro Sánchez".

El portavoz popular ha sostenido que "España no puede seguir en las manos de un presidente y de un gobierno rodeado de corrupción". "Y todos los españoles que sentimos asco de la situación que vivimos estamos convocados el próximo domingo en Madrid a una concentración, en la que gritaremos alto y claro que queremos que la democracia se imponga sobre la mafia que está okupando en este momento la Moncloa", ha dicho.

CRÍTICAS AL BNG

Por otra parte, el portavoz popular ha acusado al BNG de volver a demostrar el pasado miércoles en el Congreso su "total inutilidad para el Gobierno de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, también para defender los intereses de Galicia en Madrid".

En este caso, ha señalado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "rechazó tajantemente la propuesta de los independentistas gallego para hacer que Galicia reciba 20.000 millones de euros de financiación para sufragar un supuesto déficit acumulado desde el año 2009.

"El BNG se convirtió en esta legislatura en el mejor tonto útil del Gobierno de Pedro Sánchez, mostrando su total incapacidad para conseguir un mínimo beneficio económico para la Comunidad gallega, e incluso mostrando su firme oposición a proyectos estratégicos para Galicia y aplaudiendo todas las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez contrarias a los intereses de Galicia y de los gallegos", ha lamentado.

MEJORA DO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Además, ha apuntado que "al BNG no le llegó el pasado miércoles en el Congreso con esta bofetada de la ministra de Hacienda a su demanda de más financiación para Galicia", ya que, según ha denunciado, "fue capaz de defender en la misma intervención otra de las afrentas que el Gobierno de Sánchez quiere cometer con Galicia".

Así, se ha referido a la "falsa quita de la deuda de 4.000 millones de euros", que ha calificado de "negocio ruinoso para la comunidad gallega" que "responde, única y exclusivamente al chantaje que el independentismo catalán está haciendo para mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno de España".

Pazos ha insistido en que "lo que de verdad necesita Galicia es una mejora del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero no una financiación basada en un concierto económico, con lo que volvería a seguir perdiendo".