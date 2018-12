El PPdeG pide "no censurar" ningún acuerdo postelectoral y afirma que el pacto con VOX en Andalucía "no está planteado"

Publicado 30/11/2018 14:09:36 CET

Tellado defiende que el "modelo educativo sea homogéneo" en el conjunto del estado pero gestionado por cada comunidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha considerado que "no se puede censurar" ningún acuerdo que "no está planteado" y recuerda que un posible pacto entre los populares y VOX en Andalucía tras las elecciones autonómicas de este domingo "no está encima de la mesa".

Después de que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, cuestionase a los populares gallegos si se sienten "cómodos" en un partido abierto a llegar a acuerdos con la "ultraderecha", Tellado le ha recordado al socialista que el PSOE "utilizó el apoyo de Bildu y de los secesionistas catalanes para llegar a la Moncloa".

"No se puede censurar ningún acuerdo que no está planteado, que no está encima de la mesa y menos por aquellos que pactaron con Bildu y los secesionistas catalanes para arrebatar el Gobierno al PP hace solo cinco meses", ha apuntado.

Tellado se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la que ha cargado contra el BNG por mantener contactos con Bildu y ERC, como el que este viernes celebran en Santiago de Compostela para ultimar acuerdos para una candidatura conjunta para las elecciones europeas.

"Parece que finalmente firmarán ese acuerdo y que el futirible cabeza de lista va a ser Oriol Junqueras, quien está acusado de delitos graves como rebelión y sedición", ha censurado Tellado, que ha argumentado que, con este pacto, el BNG traslada que si llegase al Gobierno su modelo de sociedad sería el de la "antigua Batasuna" y el del "independentismo catalán".

RECENTRALIZACIÓN DE LA EDUCCIÓN

En la rueda de prensa y preguntado sobre la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de recentralizar competencias de educación, Miguel Tellado ha apostado por un "modelo educativo único" gestionado en las distintas comunidades autónomas.

En este sentido, ha señalado que la propuesta del PP se debe a que comunidades como Cataluña han gestionado sus potestades educativas para "adoctrinar". Por ello, ha apuntado que, de lo que se trata, es de que el "modelo educativo sea homogéneo" y de que "no haya 17 distintos".

"Una cosa es que se homogeneicen los contenidos y otras es centralizar unas competencias que hoy en día están descentralizadas y que se ejercen con absoluta normalidad y lealtad en el conjunto del Estado", ha señalado.

Además, ha rechazado que el discurso del PP haya experimentado un giro a la derecha. "No ha habido ningún congreso en el que se haya debatido la base ideológica", ha recordado para señalar que no se debe confundir la "vehemencia" en la defensa de las ideas con "que sean radicales". "Somos un partido moderado, hemos demostrado un profundo sentido de Estado en la defensa de los intereses generales", ha subrayado.