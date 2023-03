El PPdeG presenta a sus candidatos más jóvenes a las municipales, 11 alcaldables de entre 22 y 30 años

El presidente del PPdeG asegura que los candidatos son "el reflejo de la Galicia que avanza"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha presentado este sábado en Santiago de Compostela a sus candidatos más jóvenes a las próximas elecciones municipales, 11 alcaldables de entre 22 y 30 años, con una media de edad de 26 años.

Con ellos, tal y como ha señalado en la presentación la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, el partido demuestra que tiene "compromiso" y que "no solo tiene pasado y presente, sino también futuro".

"Se muestra así que los jóvenes también se implican en la política y en querer cambiar sus ayuntamientos, en querer construir el futuro entre todos", ha señalado.

Prado ha asegurado que el PP es "el único partido que apuesta por los jóvenes con hechos, no solo con eslogans" frente a los socialistas y a los nacionalistas, "que solo prometen utopías".

La secretaria xeral ha vaticinado además que "los 11 valientes" formarán parte de la quinta mayoría absoluta "que conseguirá el presidente Rueda en las próximas autonómicas" y también de la victoria en las generales, "demostrando que el PP también es el futuro de España".

A nivel nacional, Prado ha rescatado las últimas declaraciones de Núñez Feijóo sobre la necesidad de poner en práctica "una política para adultos", "precisamente la que no representan el PSOE de Pedro Sánchez y Podemos". "Si no, como puede ser que las víctimas de la Ley del solo sí es sí no hayan recibido el perdón de Sánchez, del PSOE y menos del Ministerio de Igualdad, que ponen por encima de los derechos de las mujeres, del dolor de las víctimas, su ideología y sus intereses", ha apuntado.

La coordinadora de Novas Xeracións de Galicia, Eugenia Vizcaíno, ha ejercido de moderadora en las diferentes mesas redondas que se han celebrado durante toda la jornada y en la que han intervenido los 1 candidatos: Lara Meneses (Tomiño, 1996), Manuel Fernández (Baños de Molgas, 1992), José Rodríguez (Ribas de Sil, 1999), Luis Insua (Fisterra, 1992), Nacho Campo (Maside, 1997), Miguel Gallego (Samos, 1998), Fernando Couce (Cabanas, 1992), Carlos Rodríguez (O Rosal, 1993), Nicole Grueira (Pol, 2001), Iván Caamaño (Catoira, 1996) y Marco Carballal(Montederramo, 1999).

Tras las mesas de debate con los candidatos, ha intervenido el presidente de las nuevas generaciones del PPdeG, Adrián Pardo, que ha puesto en valor el ADN municipalista del partido y la "valentía" de una generación "a la que no le ha quedado más remedio". "Somos la generación que liderará el cambio en Galicia y en España", ha defendido.

En clave nacional, Pardo ha afirmado que el gobierno de coalición es el que "más daño ha hecho al pacto intergeneracional", "resignado" con la tasa de paro juvenil más alta de Europa y "con una ministra de Educación que dedica más tiempo a insultar a Feijóo".

"REFLEJO DE UNA GALICIA QUE AVANZA"

El presidente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha clausurado el acto agradeciendo a los candidatos que den un paso adelante, "11 jóvenes que explican la historia del partido" y que son "el reflejo de la Galicia que avanza y evoluciona".

Para Rueda, los 11 alcaldables demuestran que "nadie en Galicia es propiedad de nadie" y que "los jóvenes son libres de estar donde quieran, aunque algunos partidos pensaban que los jóvenes eran suyos".

Pese al desapego por la política que asegura entender el líder de los populares por parte de la sociedad, y en especial de los jóvenes, les ha animado a darlo todo, dado que "no se han cambiado las reglas del juego" en lo que respecta al gobierno de la lista más votada, algo que consideran "injusto con lo que quiere la gente".

"Gobierne quien gobierne, seremos leales y colaboradores para que el ayuntamiento crezca", ha avanzado Rueda.

Mientras, el presidente de la Xunta asegura que Galicia seguirá "buscando alianzas" ante la "desidia y desprecio que para hacer oposición a Feijóo le hace el Gobierno de España a Galicia". Continuarán, ha señalado, intentando compatibilizar sectores con nuevas oportunidades de empleo.