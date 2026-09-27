PPdeG promueve la creación de un grupo de trabajo para prevenir interacciones entre orcas y embarcaciones

Una manada de orcas avistada este domingo por la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Marinos (Cemma) en la Ría de Vigo, a 30 de agosto de 2026. - CEMMA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG promueve la creación de un grupo de trabajo para la prevención de las interacciones entre orcas y embarcaciones en el litoral. Para ello, han recogido las demandas del sector náutico, tras el incremento de los episodios este verano.

Tal y como ha trasladado el Partido Popular, los diputados Nazareth Cendán y Jesús Fernández mantuvieron una reunión de trabajo con Javier Ruiz de Cortázar Díaz, presidente de la Asociación de Náuticos de Galicia (Asnauga) y de la Confederación Española de Asociaciones de Clubes Náuticos (Ceacna), para abordar la creciente problemática derivada de las interacciones entre orcas y embarcaciones en la costa gallega.

Durante el encuentro, los parlamentarios populares trasladaron el "firme compromiso" del partido con el sector náutico ante el incremento "notable" de los episodios entre estos cetáceos y los barcos. "Estamos ante una realidad que trasciende los daños materiales y que afecta directamente a la seguridad de las personas y de la navegación", han señalado.

Así, han señalado la "gravedad" de algunos de estos episodios, que obligaron a activar de urgencia los dispositivos de Salvamento Marítimo después de que las embarcaciones perdieran su capacidad de maniobra. Esto, han subrayado, evidencia la "necesidad urgente" de reforzar las medidas de prevención, vigilancia, información y respuesta.

Por este motivo, y atendiendo a la petición del sector, el Grupo Popular está trabajando en la creación de un grupo de trabajo específico y multidisciplinar centrado en el estudio de estas interacciones en Galicia.

En este sentido, los populares abogan por contar con un espacio en el que participen las administraciones públicas, organismos implicados, científicos, expertos y representantes de los sectores afectados. Dicho foro permitirá analizar la situación actual, evaluar la eficacia de las medidas que se están aplicando y estudiar nuevas alternativas, basadas en criterios científicos y técnicos que permitan mejorar la seguridad marítima.

"El deber de las administraciones públicas debe ser garantizar la seguridad de las personas en el mar y reducir el riesgo de nuevos episodios, y esto debe abordarse de forma conjunta y coordinada, huyendo de respuestas aisladas", han subrayado, insistiendo en que todas las propuestas se formularán desde el "absoluto respeto" a la conservación de las orcas y al régimen de protección legal que las protege.