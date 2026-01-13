El PPdeG propondrá a García Comesaña como secretario de la Mesa del Parlamento en sustitución de Ethel Vázquez

Archivo - García Comesaña, durante una intervención en la Cámara. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular propondrá al exconselleiro Julio García Comesaña como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, cargo en el que sustituirá a la también exconselleira Ethel Vázquez, quien renunció a su acta en la Cámara a finales de año con intención de regresar a su puesto de funcionaria en Augas de Galicia.

La elección tendrá lugar en el primer pleno de este nuevo periodo de sesiones, que se desarrollará entre los días 27 y 28 de enero.

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), García Comesaña tiene la especialidad sanitaria de Radiofísica Hospitalaria, así como el máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad.

Fue conselleiro de Sanidade de la Xunta desde septiembre de 2020 hasta abril de 2024. Con anterioridad, en marzo del año 2017 fue nombrado gerente del área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, cargo que ocupó hasta septiembre del 2019, cuando pasó a ocupar la gerencia del área sanitaria de Vigo.

VICEPORTAVOZ EN EL PAZO DO HÓRREO

En el ámbito de la gestión sanitaria desempeñó los puestos de director de centro y director operativo en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo; de subdirector xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa del Servizo Galego de Saúde (Sergas); o de director de Procesos Asistenciais de la Estructura Organizativa de Gestión Integrada de Vigo.

Hasta ahora ejercía de viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia y presidente de la Comisión 1ª, Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior.